Вблизи Лос-Анджелеса в Калабасасе установили скульптуру легенды НБА Коби Брайанта и ее дочери Джанны Брайант. Постамент установили на месте крушения вертолета, в котором Коби и Джанна погибли с семью людьми на борту два года назад.

Бронзовая статуя весом 73 кг изображает отца и дочь в баскетбольной форме. Они смотрят друг на друга любящим взглядом, а Джанна держит руку Коби, лежащую на ее плече.

На стальном постаменте статуи выгравированы имена всех девяти жертв аварии 26 января 2020 года. На ней также есть надпись знаменитой цитаты Брайанта: Герои приходят и уходят, но легенды вечны.

Автором памятника выступил скульптор Дэн Мэдина.

Пятикратный чемпион НБА за 20 сезонов в Лос-Анджелесе Лейкерс Коби Брайант погиб в возрасте 41 года в авиакатастрофе неподалеку от Лос-Анджелеса. Смерть легенды баскетбола шокировала мир профессионального спорта и болельщиков. Его дочери Джанни было 13 лет к моменту аварии.

Вертолет с Брайантом на борту направлялся на юношеский баскетбольный турнир.

В мае 2020 года Департамент судебно-медицинского эксперта округа Лос-Анджелеса опубликовал результаты вскрытия жертв крушения вертолета в январе. По словам судмедэкспертов, все жертвы авиакатастрофы скончались мгновенно.