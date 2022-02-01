Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине стартуют 4 февраля и продлятся до 20 февраля 2022 года. Украину на Играх представят 45 спортсменов, которые будут соревноваться в 12 видах спорта.

Право показа Олимпиады-2022 получили два вещателя – Национальная телекомпания Украины Суспільне и каналы Eurosport.

UA: Перший покажет 100 часов соревнований. Трансляции будут начинаться в 6:00 утра по киевскому времени и продлятся до 17:00. На платформе Суспільне Спорт будут доступны четыре отдельных плеера с трансляцией соревнований.

Отметим, что телеканал UA:Перший также доступен на сервисах MEGOGO и OLL.TV.

Зимнюю Олимпиаду можно будет посмотреть на тематических каналах Eurosport, созданных специально к Играм. Соревнования по Eurosport будут транслироваться на сервисе MEGOGO. Они будут доступны по подпискам Максимальная, Спорт и Discovery+.

Сами же соревнования в столице Китая и городах Яньцин и Чжанцзякоу будут начинаться в 03:00 по киевскому времени и проходить почти весь день – до 17:00.

Факты ICTV также подготовили материал, в котором собрали всю информацию о предстоящих зимних играх-2022 в Пекине.