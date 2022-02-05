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Наши герои: Зеленский об игре сине-желтых в полуфинале чемпионата Европы по футзалу

Юля Захарченко редактор ленты
Зеленський прес-конференція

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских спортсменов за невероятный характер и классную игру в полуфинале чемпионата Европы по футзалу.

По словам главы государства, Украина ждала полуфинала футзального Евро 17 лет. Он выразил уверенность, что путь в финал будет короче.

— Парни, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро 17 лет. Верим – путь в финал будет гораздо короче. Вы – наши герои! Слава Украине, – подчеркнул Зеленский.

Полуфинал Евро-2022 по футзалу

В полуфинале чемпионата Европы по футзалу Украина уступила России. Жаркий поединок состоялся в Нидерландах и завершился счетом 2:3 в пользу российских спортсменов.

Встреча началась тяжело для наших футзолистов, однако Украина всем сердцем верит — это только один камень на ровном пути к победе сине-желтых.

Украинские спортсмены изо всех сил пытались одержать победу. За пять минут до завершения игры украинец Данило Абакшин подарил второй забитый мяч в пользу Украины.

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Фото: Офис президента

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