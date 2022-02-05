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Наші герої: Зеленський про гру синьо-жовтих у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу

Юля Захарченко редакторка стрічки
Зеленський прес-конференція

Президент Володимир Зеленський подякував українським спортсменам за неймовірний характер та класну гру в півфіналі чемпіонату Європи з футзалу.

За словами глави держави, Україна чекала півфіналу футзального Євро цілих 17 років. Він висловив впевненість, що шлях до фіналу буде коротшим.

– Хлопці, дякуємо за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро цілих 17 років. Віримо – шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви – наші герої! Слава Україні, – наголосив Зеленський.

Півфінал Євро-2022 з футзалу

У півфіналі чемпіонату Європи з футзалу Україна поступилася Росії. Спекотний поєдинок відбувся у Нідерландах та завершився рахунком 2:3 на користь російських спортсменів.

Зустріч розпочалася важко для наших футзалістів, проте Україна всім серцем вірить – це лише один камінь на рівному шляху до перемоги синьо-жовтих.

Українські спортсмени з усіх сил намагалися вибороти перемогу. За п’ять хвилин до завершення гри Данило Абакшин подарував другий забитий м’яч на користь України.

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Фото: Офіс президента

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