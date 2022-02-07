Украинскому фигуристу Ивану Шмуратко не понравилось, как российские СМИ интерпретировали его комментарий на английском языке.

Свои замечания он сообщил представителям издания Матч ТВ.

– Я видел очень много статей и репортажей с того раза, когда общался с российскими журналистами. И мне очень не понравилось, каким образом “вытащили” мои слова, – заявил Иван Шмуратко.

Спортсмен добавил, что открыт к общению, если вопросы будут касаться фигурного катания или его лично, а не для того, чтобы вызвать хайп.

– Я уважаю журналистов. Общение с вами – часть работы спортсмена. Если спортсмен дает интервью, то уважает журналистов. Если пресса не уважает спортсмена, это очень неприятно. Может, было какое-то недоразумение, но мне не понравилось, как много “вылили” на меня, – подчеркнул Иван Шмуратко.

Спортсмен, в частности, подчеркнул, что в статье росСМИ привели цитату о том, что “украинские фигуристы не говорят по-русски”.

– Я такого не говорил. Я сказал, что являюсь украинским фигуристом. Говорю на украинском и английском языках, потому что украинец, а на Олимпиаде-2022 присутствует международная пресса. Это мое желание. Мне так удобнее и приятнее, – отметил он.

Прокомментировал он и реплику журналистов, что другие украинские спортсмены говорят на русском.

– Это их желание. Я очень уважаю людей, которые уважают меня, но когда вижу в ответ обычное хайпожерство… На мой взгляд, все было создано для того, чтобы хайпонуть на мне, – высказал свое мнение фигурист.

Кроме того, спортсмен уточнил, что никаких проблем из-за его комментария на английском российским СМИ не было.

– Все хорошо, я просто излагаю свою позицию, – сказал Иван Шмуратко.

К слову, на этот раз, прежде чем начать разговор с фигуристом, российские журналисты отметили, что готовы говорить с ним на украинском языке.

Напомним, что 20-летний фигурист Иван Шмуратко в комментарии российским журналистам, которых интересовали рекомендации от Минмолодежспорта на случай провокаций со стороны представителей РФ во время Олимпиады-2022, ответил на английском языке.

Такой поступок украинского спортсмена получил немалую огласку в России. В частности, местные СМИ начали массово брать комментарии на эту тему у депутатов Госдумы.

Источник: Матч ТВ