Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Спорт

Хотели хайпонуть на мне — фигурист Шмуратко о реакции росСМИ на его комментарий на английском

Татьяна Забожко редактор ленты
Іван Шмуратко

Украинскому фигуристу Ивану Шмуратко не понравилось, как российские СМИ интерпретировали его комментарий на английском языке.

Свои замечания он сообщил представителям издания Матч ТВ.

– Я видел очень много статей и репортажей с того раза, когда общался с российскими журналистами. И мне очень не понравилось, каким образом “вытащили” мои слова, – заявил Иван Шмуратко.

Спортсмен добавил, что открыт к общению, если вопросы будут касаться фигурного катания или его лично, а не для того, чтобы вызвать хайп.

– Я уважаю журналистов. Общение с вами – часть работы спортсмена. Если спортсмен дает интервью, то уважает журналистов. Если пресса не уважает спортсмена, это очень неприятно. Может, было какое-то недоразумение, но мне не понравилось, как много “вылили” на меня, – подчеркнул Иван Шмуратко.

Спортсмен, в частности, подчеркнул, что в статье росСМИ привели цитату о том, что “украинские фигуристы не говорят по-русски”.

– Я такого не говорил. Я сказал, что являюсь украинским фигуристом. Говорю на украинском и английском языках, потому что украинец, а на Олимпиаде-2022 присутствует международная пресса. Это мое желание. Мне так удобнее и приятнее, – отметил он.

Прокомментировал он и реплику журналистов, что другие украинские спортсмены говорят на русском.

– Это их желание. Я очень уважаю людей, которые уважают меня, но когда вижу в ответ обычное хайпожерство… На мой взгляд, все было создано для того, чтобы хайпонуть на мне, – высказал свое мнение фигурист.

Кроме того, спортсмен уточнил, что никаких проблем из-за его комментария на английском российским СМИ не было.

– Все хорошо, я просто излагаю свою позицию, – сказал Иван Шмуратко.

К слову, на этот раз, прежде чем начать разговор с фигуристом, российские журналисты отметили, что готовы говорить с ним на украинском языке.

Напомним, что 20-летний фигурист Иван Шмуратко в комментарии российским журналистам, которых интересовали рекомендации от Минмолодежспорта на случай провокаций со стороны представителей РФ во время Олимпиады-2022, ответил на английском языке.

Такой поступок украинского спортсмена получил немалую огласку в России. В частности, местные СМИ начали массово брать комментарии на эту тему у депутатов Госдумы.

Источник: Матч ТВ

Фото: Getty Images

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка