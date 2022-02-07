Не хватило воздуха: Велепец назвал причину схождение с трассы Семеренко

В Чжанцзякоу на Олимпиаде-2022 состоялась индивидуальная женская гонка на 15 км. Победу в ней одержала немка Дениз Херманн.

Две украинки Юлия Джима и Ирина Петренко финишировали в топ-15, показав самые лучшие результаты Украины в сезоне в личных гонках. А вот еще одна украинка Валентина Семеренко не смогла закончить гонку, снявшись во время третьего круга.

Пределы олимпийской трассы она покинула только с помощью персонала сборной Украины.

По итогам двух огневых рубежей Валентина закрыла девять из десяти мишеней, заработав одну минуту штрафа. Однако даже с таким результатом попадала в топ-25 с отставанием в 1:41 минуты. На отметке 6.9 км отставание увеличилось на 40 секунд, а через километр – еще на 14 секунд.

После индивидуальной гонки тренер женской команды Урош Велепец рассказал во флеш-интервью Суспільне Спорт, почему Семеренко пришлось сойти с трассы.

— Врачи ею занимаются. Не хватило воздуха. Начала хорошо первый круг, но потом холодный воздух. У нее есть незначительная аллергия на холод. Она захлебнулась, хотела пробежать, но уже не было смысла. Надо было раньше сойти с трассы, но она боролась до конца. Сейчас ей лучше, ею занимаются врачи. Падения не было, просто не могла бежать. Возник спазм, и она не смогла бежать, – рассказал Велепец.

Будет ли бежать Семеренко в спринте на Олимпиаде-2022, пока неизвестно. Сейчас в составе сборной есть три украинки Юлия Джима, Ирина Петренко и Анастасия Меркушина, прибывшая в Пекин из-за положительных тестов на коронавирус у Елены Билосюк и Дарьи Блашко.

Фото: НОК