В понедельник, 7 февраля, на зимней Олимпиаде-2022, которая проходит в Китае, состоялись соревнования в мужском скоростном спуске (даунхилле). Украинский спортсмен Иван Ковбаснюк показал на них лучший результат в истории Украины.

Соревнования по даунхиллу должны были начаться в первый день Олимпийских игр-2022. Однако их перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

Сегодня в финале соревнований выступили 43 горнолыжника, среди которых и украинец Ковбаснюк.

Следует отметить, что это были уже вторые Олимпийские игры для украинского спортсмена. На предыдущей зимней Олимпиаде в Пхенчхане Ковбаснюк занял 49 место.

Сегодня же 28-летний горнолыжник существенно улучшил личный результат выступлений на Олимпийских играх в мужском даунхилле и занял 33-ю строчку турнирной таблицы. Ковбаснюк финишировал со временем 1:48.09 минут, отстав от победителя на 5:40 секунд.

⛷????????Гірськолижник Іван Ковбаснюк покращив особистий результат виступів на Олімпійських іграх в швидкісному спускуhttps://t.co/LJBh3cxURB pic.twitter.com/h7tLiELoCU — НОК України (@OlympicUA) February 7, 2022

В общей сложности до финиша дошли 36 спортсменов из 43-х.

Стоит отметить, что Ковбаснюк также стал первым украинским спортсменом, который финишировал в топ-40 в скоростном спуске на зимних Олимпийских играх.

До сих пор украинцам всего трижды удавалось дойти до финиша в мужском даунхилле на Олимпиадах. До Ковбаснюка это был Николай Скрябин, который на Олимпийских играх в 1998 и 2002 годах занимал 49-е и 47-е места.

– Счастлив, что сумел показать достойный результат. Это очень сложная трасса, и сегодня здесь многие спортсмены не завершили спуск и сошли с дистанции… Конечно, хотелось пройти лучше, но впереди еще четыре старта и верю – еще смогу себя реализовать по максимуму, — отметил Ковбаснюк, комментируя соревнования.

Победителем в мужском скоростном спуске стал представитель Швейцарии Беат Фойц (с результатом 1:42.69 минут).

It’s a #Gold medal for Beat Feuz ???????? in the Alpine Skiing Men’s Downhill. Congratulations!#Beijing2022 — Olympics (@Olympics) February 7, 2022

Серебряная награда – у француза Жоана Кларе (1:42:79 минут). А бронзовую медаль завоевал спортсмен из Австрии Маттиас Майер (1:42.85 минут).

Как известно, скоростной спуск (даунхилл) – это дисциплина горнолыжного спорта, в рамках которой спортсмены должны пройти специально подготовленную трассу на время. Скорость спортсменов при прохождении определенных участков может превышать 140 км/ч, а длина полета при прыжках – 40-50 метров.

Олимпиада-2022: горнолыжник Ковбаснюк показал лучший результат в истории Украины в даунхилле / 2 фотографии

Стоит отметить, что накануне, 6 февраля, разыграли медали в лыжной гонке (скиатлоне). В соревнованиях приняли участие два украинских спортсмена Руслан Перехода и Алексей Красовский, однако они не дошли до финиша.

Сегодня же на Олимпиаде-2022 состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км, в которой приняли участие три украинки: Ирина Петренко, Юлия Джима и Валентина Семеренко. Джима и Петренко попали в топ-15, а Семеренко не смогла завершить гонку после второй стрельбы.

Источник: НОК Украины, Общественное, Beijing 2022

Фото: НОК Украины, Beijing 2022