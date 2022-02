В понедельник, 7 февраля, на зимней Олимпиаде-2022, которая проходит в Китае, состоялись соревнования в мужском скоростном спуске (даунхилле). Украинский спортсмен Иван Ковбаснюк показал на них лучший результат в истории Украины.

Соревнования по даунхиллу должны были начаться в первый день Олимпийских игр-2022. Однако их перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

Сегодня в финале соревнований выступили 43 горнолыжника, среди которых и украинец Ковбаснюк.

Следует отметить, что это были уже вторые Олимпийские игры для украинского спортсмена. На предыдущей зимней Олимпиаде в Пхенчхане Ковбаснюк занял 49 место.

В общей сложности до финиша дошли 36 спортсменов из 43-х.

Стоит отметить, что Ковбаснюк также стал первым украинским спортсменом, который финишировал в топ-40 в скоростном спуске на зимних Олимпийских играх.

До сих пор украинцам всего трижды удавалось дойти до финиша в мужском даунхилле на Олимпиадах. До Ковбаснюка это был Николай Скрябин, который на Олимпийских играх в 1998 и 2002 годах занимал 49-е и 47-е места.

Победителем в мужском скоростном спуске стал представитель Швейцарии Беат Фойц (с результатом 1:42.69 минут).

