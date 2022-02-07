У понеділок, 7 лютого, на зимовій Олімпіаді-2022, що проходить у Китаї, відбулися змагання в чоловічому швидкісному спуску (даунгілі). Український спортсмен Іван Ковбаснюк показав на них найкращий в історії України результат.

Змагання з даунгілу повинні були розпочатися ще в перший день Олімпійських ігор-2022. Однак їх перенесли через несприятливі погодні умови.

Сьогодні у фіналі змагань виступили 43 гірськолижники, серед яких і українець Ковбаснюк.

Варто зазначити, що це були вже другі Олімпійські ігри для українського спортсмена. На попередній зимовій Олімпіаді в Пхьончхані Ковбаснюк посів 49-те місце.

Сьогодні ж 28-річний гірськолижник суттєво покращив особистий результат виступів на Олімпійських іграх у чоловічому даунгілі та посів 33-тю сходинку турнірної таблиці. Ковбаснюк фінішував із часом 1:48.09 хвилин, відставши від переможця на 5.40 секунд.

⛷????????Гірськолижник Іван Ковбаснюк покращив особистий результат виступів на Олімпійських іграх в швидкісному спускуhttps://t.co/LJBh3cxURB pic.twitter.com/h7tLiELoCU — НОК України (@OlympicUA) February 7, 2022

Загалом до фінішу дійшли 36 спортсменів із 43-х.

Варто зазначити, що Ковбаснюк також став першим українським спортсменом, який фінішував у топ-40 у швидкісному спуску на зимових Олімпійських іграх.

Досі українцям лише тричі вдавалося дійти до фінішу в чоловічому даунгілі на Олімпіадах. До Ковбаснюка це був Микола Скрябін, який на Олімпійський іграх у 1998 та 2002 роках посідав 49-те та 47-ме місця.

– Щасливий, що зумів показати гідний результат. Це дуже складна траса, і сьогодні тут багато спортсменів не завершили спуск і зійшли з дистанції… Звісно, хотілося пройти краще, але попереду ще чотири старти і вірю – ще зможу себе реалізувати по-максимуму, – зазначив Ковбаснюк, коментуючи змагання.

Переможцем у чоловічому швидкісному спуску сьогодні став представник Швейцарії Беат Фойц (з результатом 1:42.69 хвилин).

It’s a #Gold medal for Beat Feuz ???????? in the Alpine Skiing Men’s Downhill. Congratulations!#Beijing2022 — Olympics (@Olympics) February 7, 2022

Срібна нагорода – у француза Жоана Кларе (1:42.79 хвилин). А бронзову медаль здобув спортсмен із Австрії Маттіас Маєр (1:42.85 хвилин).

Як відомо, швидкісний спуск (даунгіл) – це дисципліна гірськолижного спорту, в рамках якої спортсмени повинні пройти спеціально підготовлену трасу за якийсь час. Швидкість спортсменів під час проходження певних ділянок може перевищувати 140 км/год, а довжина польоту під час стрибків – 40-50 метрів.

Олімпіада-2022: гірськолижник Ковбаснюк показав найкращий результат в історії України в даунгілі / 2 фотографии

Варто зазначити, що напередодні, 6 лютого, розіграли медалі в лижних перегонах (скіатлоні). У змаганнях взяли участь два українські спортсмени Руслан Перехода та Олексій Красовський, проте вони не дійшли до фінішу.

Сьогодні ж на Олімпіаді-2022 відбулася жіноча індивідуальна гонка на 15 км, у якій взяли участь три українки: Ірина Петренко, Юлія Джима та Валентина Семеренко. Джима та Петренко потрапили у топ-15, а Семеренко не змогла завершити гонку після другої стрільби.

Джерело: НОК України, Суспільне, Beijing 2022

Фото: НОК України, Beijing 2022