У понеділок, 7 лютого, на зимовій Олімпіаді-2022, що проходить у Китаї, відбулися змагання в чоловічому швидкісному спуску (даунгілі). Український спортсмен Іван Ковбаснюк показав на них найкращий в історії України результат.

Змагання з даунгілу повинні були розпочатися ще в перший день Олімпійських ігор-2022. Однак їх перенесли через несприятливі погодні умови.

Сьогодні у фіналі змагань виступили 43 гірськолижники, серед яких і українець Ковбаснюк.

Варто зазначити, що це були вже другі Олімпійські ігри для українського спортсмена. На попередній зимовій Олімпіаді в Пхьончхані Ковбаснюк посів 49-те місце.

Загалом до фінішу дійшли 36 спортсменів із 43-х.

Варто зазначити, що Ковбаснюк також став першим українським спортсменом, який фінішував у топ-40 у швидкісному спуску на зимових Олімпійських іграх.

Досі українцям лише тричі вдавалося дійти до фінішу в чоловічому даунгілі на Олімпіадах. До Ковбаснюка це був Микола Скрябін, який на Олімпійський іграх у 1998 та 2002 роках посідав 49-те та 47-ме місця.

Переможцем у чоловічому швидкісному спуску сьогодні став представник Швейцарії Беат Фойц (з результатом 1:42.69 хвилин).

It’s a #Gold medal for Beat Feuz ???????? in the Alpine Skiing Men’s Downhill.

Congratulations!#Beijing2022

— Olympics (@Olympics) February 7, 2022