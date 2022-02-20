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Где смотреть церемонию закрытия Олимпийских игр-2022 в Пекине

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Где смотреть церемонию закрытия Олимпийских игр-2022 в Пекине

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине стартовали 4 февраля и завершатся торжественной церемонией, которая состоится 20 февраля 2022 года.

Торжественное событие можно будет посмотреть в прямой трансляции UA: Перший. Начало церемонии закрытия намечено на 14.00 по киевскому времени. Отметим, что телеканал UA:Перший также доступен на сервисах MEGOGO и OLL.TV.

Прямая трансляция шоу также будет доступна на YouTube-канале Eurosport.

Закрытие Игр-2022 состоится на Национальном стадионе Пекина, известном также как Птичье гнездо. Там же проходила церемония открытия соревнований.

Зимняя Олимпиада-2022 была сосредоточена не только в столице соревнований — Пекине, но и в городах Яньцин и Чжанцзякоу. Всего на Играх было представлено 15 видов спорта, в которых разыграно 109 комплектов наград.

Какой была церемония открытия?

На церемонии открытия в Пекине, как и на летних Играх-2020 в Токио, флаги своих стран несли два атлета. В Украине это право удостоились фристайлист Александр Абраменко и представительница фигурного катания Александра Назарова.

Во время церемонии открытия Олимпиады-2022 зрители имели возможность наблюдать яркое действо с участием танцовщиков, музыкантов и увидеть увлекательное виртуальное шоу и салюты.

Фото: Getty Images

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