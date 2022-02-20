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Слезы спортсменов и невероятное шоу: в Пекине официально завершилась Олимпиада-2022

Юля Захарченко редактор ленты
Слезы спортсменов и невероятное шоу: в Пекине официально завершилась Олимпиада-2022

В воскресенье, 20 февраля, состоялась торжественная церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр-2022 на арене Птичье гнездо в Пекине. Зрители со всего мира наблюдали за невероятным зрелищем и радовались вместе со спортсменами их победам.

Украинцы тоже не стали исключением. В начале церемонии биатлонистка и чемпионка мира Елена Билосюк (Подгрушная) гордо пронесла сине-желтый флаг Украины. Наряду с украинкой сильнейшие спортсмены мира несли государственный символ страны, которую они представляли.

— Очень рада и горда, что имею честь нести флаг Украины. Горжусь этим, – поделилась одна из сильнейших украинских спортсменок.

На закрытии Игр-2022 остались только спортсмены, еще находившиеся в Пекине. От Украины — это представители сборных по биатлону и лыжной гонке.

Церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022 длилась около двух часов. Зрители увидели невероятное световое представление и выступления маленьких певцов.

Зимние Олимпийские игры-2022 продолжались в Пекине с 4 до 20 февраля 2022 года. Во время соревнований разыграли 109 комплектов наград в 15 видах спорта.

Украину на зимних Олимпийских играх представляли 45 спортсменов по 12 дисциплинам. Сине-желтые заняли 25 место в медальном зачете Игр-2022 с одной серебряной медалью, которую получил фристайлист Александр Абраменко.

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Фото: Getty Images

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