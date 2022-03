8 марта сборная Украины завоевала девять медалей Паралимпиады-2022 в Пекине, дважды собрав полный подиум.

Таким образом украинцы получили ровно половину из шести комплектов наград, которые разыгрывались во вторник.

В мужских соревнованиях для спортсменов с нарушениями зрения украинцам достались места с первого по пятое включительно:

At 43-years-old, Vitaliy Lukyanenko is the most successful male biathlete of all-time! ⛷️#Beijing2022 #WinterParalympics #ParaNordic @ukrparalympic pic.twitter.com/tYFcQeZLMX

— Paralympic Games (@Paralympics) March 8, 2022