8 марта сборная Украины завоевала девять медалей Паралимпиады-2022 в Пекине, дважды собрав полный подиум.

Таким образом украинцы получили ровно половину из шести комплектов наград, которые разыгрывались во вторник.

В мужских соревнованиях для спортсменов с нарушениями зрения украинцам достались места с первого по пятое включительно:

первое место – Виталий Лукьяненко,

второе место – Анатолий Ковалевский,

третье место – Дмитрий Суярко,

четвертое место – Ярослав Решетинский,

пятое место – Александр Казик.

Полный комплект медалей Украина получила и в женских соревнованиях среди спортсменок с поражениями опорно-двигательного аппарата (класс стоя):

первое место – Ирина Буй,

второе место – Александра Кононова,

третье место – Людмила Ляшенко.

Пятой финишировала Юлия Батенкова-Бауман.

Еще три награды украинцы завоевали в разных классах:

Оксана Шишкова – серебро на средней дистанции,

Григорий Вовчинский – серебро на средней дистанции,

Тарас Радь – бронза в классе сидя.

То есть, соревновательный день 8 марта, когда украинцы завоевали два золота, четыре серебра и три бронзы, пока — самый “урожайный” по количеству медалей нашей сборной на Паралимпиаде-2022.

Напомним, что в первый день соревнований украинцы завоевали семь наград, собрали полный подиум и возглавили таблицу медального зачета.

По состоянию на 8 марта сборная Украины в своей копилке имеет 17 медалей – шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые – и остановилась на второй строчке медального зачета.

Первое место удерживает сборная Китая, у которой на две золотые награды больше.

Источник: Общественное спорт

Фото: Paralympic Games