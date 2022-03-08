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Факты / Спорт

Дважды собрали полный подиум: украинцы завоевали еще 9 медалей Паралимпиады-2022

Татьяна Забожко редактор ленты
Паралімпіада-2022 змагальний день 8 березня

8 марта сборная Украины завоевала девять медалей Паралимпиады-2022 в Пекине, дважды собрав полный подиум.

Таким образом украинцы получили ровно половину из шести комплектов наград, которые разыгрывались во вторник.

В мужских соревнованиях для спортсменов с нарушениями зрения украинцам достались места с первого по пятое включительно:

  • первое место – Виталий Лукьяненко,
  • второе место – Анатолий Ковалевский,
  • третье место – Дмитрий Суярко,
  • четвертое место – Ярослав Решетинский,
  • пятое место – Александр Казик.

Полный комплект медалей Украина получила и в женских соревнованиях среди спортсменок с поражениями опорно-двигательного аппарата (класс стоя):

  • первое место – Ирина Буй,
  • второе место – Александра Кононова,
  • третье место – Людмила Ляшенко.

Пятой финишировала Юлия Батенкова-Бауман.

Еще три награды украинцы завоевали в разных классах:

  • Оксана Шишкова – серебро на средней дистанции,
  • Григорий Вовчинский – серебро на средней дистанции,
  • Тарас Радь – бронза в классе сидя.

То есть, соревновательный день 8 марта, когда украинцы завоевали два золота, четыре серебра и три бронзы, пока — самый “урожайный” по количеству медалей нашей сборной на Паралимпиаде-2022.

Напомним, что в первый день соревнований украинцы завоевали семь наград, собрали полный подиум и возглавили таблицу медального зачета.

По состоянию на 8 марта сборная Украины в своей копилке имеет 17 медалей – шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые – и остановилась на второй строчке медального зачета.

Паралімпіада 2022_8 березня

Первое место удерживает сборная Китая, у которой на две золотые награды больше.

Источник: Общественное спорт

Фото: Paralympic Games

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