8 марта сборная Украины завоевала девять медалей Паралимпиады-2022 в Пекине, дважды собрав полный подиум.
Таким образом украинцы получили ровно половину из шести комплектов наград, которые разыгрывались во вторник.
В мужских соревнованиях для спортсменов с нарушениями зрения украинцам достались места с первого по пятое включительно:
- первое место – Виталий Лукьяненко,
- второе место – Анатолий Ковалевский,
- третье место – Дмитрий Суярко,
- четвертое место – Ярослав Решетинский,
- пятое место – Александр Казик.
At 43-years-old, Vitaliy Lukyanenko is the most successful male biathlete of all-time! ⛷️#Beijing2022 #WinterParalympics #ParaNordic @ukrparalympic pic.twitter.com/tYFcQeZLMX
— Paralympic Games (@Paralympics) March 8, 2022
Полный комплект медалей Украина получила и в женских соревнованиях среди спортсменок с поражениями опорно-двигательного аппарата (класс стоя):
- первое место – Ирина Буй,
- второе место – Александра Кононова,
- третье место – Людмила Ляшенко.
Пятой финишировала Юлия Батенкова-Бауман.
Еще три награды украинцы завоевали в разных классах:
- Оксана Шишкова – серебро на средней дистанции,
- Григорий Вовчинский – серебро на средней дистанции,
- Тарас Радь – бронза в классе сидя.
То есть, соревновательный день 8 марта, когда украинцы завоевали два золота, четыре серебра и три бронзы, пока — самый “урожайный” по количеству медалей нашей сборной на Паралимпиаде-2022.
Напомним, что в первый день соревнований украинцы завоевали семь наград, собрали полный подиум и возглавили таблицу медального зачета.
По состоянию на 8 марта сборная Украины в своей копилке имеет 17 медалей – шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые – и остановилась на второй строчке медального зачета.
Первое место удерживает сборная Китая, у которой на две золотые награды больше.
Источник: Общественное спорт
Фото: Paralympic Games