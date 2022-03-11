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Факты / Спорт

Украинцы взяли еще шесть наград и стали вторыми в медальном зачете Паралимпиады

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Людмила Ляшенко

Украинская команда завоевала еще шесть медалей в седьмой день на зимних Паралимпийских играх-2022 в Пекине.

На этот раз сине-желтые завоевали все шесть медалей в парабиатлоне: три золотых, две серебряных и одну бронзовую награду.

Чемпионами Паралимпиады стали: Людмила Ляшенко (класс стоя), Оксана Шишкова и Александр Казик (класс с нарушением зрения).

Серебро досталось Виталию Лукьяненко (класс с нарушением зрения) и Тарасу Радю (класс сидя).

Бронзовую медаль завоевал Григорий Волчинский (класс стоя).

Всего в активе украинских паралимпийцев — 25 медалей после семи соревновательных дней, из которых девять золотых, десять серебряных и шесть бронзовых.

В медальном зачете Паралимпиады-2022 украинская команда идет на второй строке. Сине-желтых опережает только команда Китая, у которой 47 медалей (14-14-19). Тройку лидеров замыкает паралимпийская сборная Канады, у которой 21 медаль (7-4-10).

На Паралимпийских играх-2022 Украина представлена ​​только в двух видах спорта – парабиатлоне и лыжных гонках. В целом на Паралимпиаде-2022 должны выступить 20 украинских параатлетов.

В четверг украинские паралимпийцы не выступали, но 9 марта наша команда свою медальную копилку пополнила двумя наградами на зимних Паралимпийских играх-2022 в Пекине.

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Фото: Getty Images

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