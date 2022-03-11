Українська команда виборола ще шість медалей у сьомий день на зимових Паралімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Цього разу синьо-жовті завоювали всі шість медалей у парабіатлоні: три золоті, дві срібні та одну бронзову нагороду.

Чемпіонами Паралімпіади стали: Людмила Ляшенко (клас стоячи), Оксана Шишкова та Олександр Казік (клас з порушенням зору).

Срібло дісталося Віталію Лук’яненку (клас з порушенням зору) та Тарасу Радю (клас сидячи).

Бронзову медаль виборов Григорій Вовчинський (клас стоячи).

Усього в активі українських паралімпійців – 25 медалей після семи змагальних днів, з яких дев’ять золотих, десять срібних та шість бронзових.

У медальному заліку Паралімпіади-2022 українська команда йде на другій позиції. Синьо-жовтих випереджає лише команда Китаю, у якої 47 медалей (14-14-19). Трійку лідерів замикає паралімпійська збірна Канади, у якої 21 медаль (7-4-10).

На Паралімпійських іграх-2022 Україна представлена лише у двох видах спорту – парабіатлоні та лижних перегонах. Загалом на Паралімпіаді-2022 повинні виступити 20 українських параатлетів.

У четвер українські паралімпійці не виступали, але 9 березня наша команда свою медальну скарбничку поповнила двома нагородами на зимових Паралімпійських іграх-2022 у Пекіні.