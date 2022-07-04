Восстановление спортивных объектов и бан для РФ на турнирах – Зеленский встретился с главой МОК

Июль, 03 в 21:48

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в воскресенье, 3 июля, посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

По итогам встречи прошел их общий брифинг. Глава государства подчеркнул, что российское вторжение стало “жестоким ударом” по украинскому спорту.

— У более 100 тыс. украинских спортсменов нет возможности сегодня тренироваться. Сотни спортивных объектов сегодня разрушены. Это большие объекты спортивной инфраструктуры и объекты на базе наших школ и украинских университетов, на базе спортивных клубов. Многие украинские спортсмены пошли в ряды Вооруженных сил Украины защищать наше государство, защищать его на поле боя, – заявил Зеленский.

Президент рассказал главе МОК, что с начала полномасштабной войны в Украине погибли 89 спортсменов и тренеров, а 13 оказались в российском плену.

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Зеленский поблагодарил Баха за решение выделить новый пакет поддержки для украинских олимпийцев.

— Ценим инициативу по проведению специальной донорской конференции под эгидой МОК ради возобновления спортивной инфраструктуры в Украине, – заявил он.

Также он рассказал, что обсудил с Бахом необходимость продолжать международные усилия, чтобы представители России не могли участвовать в международных спортивных соревнованиях: Нельзя допускать, чтобы государство-террорист использовало спорт для продвижения своих политических интересов и пропаганды.

Зеленский поблагодарил за позицию главы МОК об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой МОК.