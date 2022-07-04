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Факти / Спорт

Відбудова спортивних об’єктів та бан для РФ на турнірах – Зеленський зустрівся з главою МОК

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Зеленський і Бах
Фото: Офіс президента

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах у неділю, 3 липня, відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

За підсумками зустрічі відбувся їхній спільний брифінг. Глава держави наголосив, що російське вторгнення стало “жорстоким ударом” по українському спорту.

— Більше 100 тис. українських спортсменів не мають можливості сьогодні тренуватися. Сотні спортивних об’єктів сьогодні зруйновані. Це великі об’єкти спортивної інфраструктури й об’єкти на базі наших шкіл та українських університетів, на базі спортивних клубів.

Багато українських спортсменів пішли до лав Збройних сил України захищати нашу державу, захищати її на полі бою, – заявив Зеленський.

Президент розповів очільнику МОКу, що з початку повномасштабної війни в Україні загинули 89 спортсменів і тренерів, а 13 опинилися у російському полоні.

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Зеленський подякував Баху за рішення виділити новий пакет підтримки для українських олімпійців.

— Цінуємо ініціативу щодо проведення спеціальної донорської конференції під егідою МОК заради відновлення спортивної інфраструктури в Україні, – заявив він.

Також він розповів, що обговорив з Бахом необхідність продовжувати міжнародні зусилля, щоб представники Росії не могли брати участі у міжнародних спортивних змаганнях: Не можна допускати, щоб держава-терорист використовувала спорт для просування своїх політичних інтересів та пропаганди.

Зеленський подякував за позицію глави МОК щодо відсторонення російських та білоруських спортсменів від змагань під егідою МОК.

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