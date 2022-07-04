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Факты / Спорт

В традициях СССР: хоккеиста сборной России, желавшего уехать в США, отправили в армию

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Іван Федотов
Фото: Getty Images

Хоккеиста сборной России Ивана Федотова забрали в армию после конфликта с московским ЦСКА.

Об этом сообщила Медуза со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Федотова уже отправили в расположение учебной части Военно-морского флота России в городе Североморск. Еще один российский ресурс Фонтанка сообщил, что хоккеисту уже назначили звание рядовой.

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По информации издания, до сентября 2022 года он будет проходить военную службу в 907 учебном центре ВМС РФ. После этого будет принято решение о дальнейшем месте службы Федотова.

С чего все началось?

О задержании Ивана Федотова в Санкт-Петербурге российские СМИ сообщили в пятницу, 1 июля. Официальной причиной называли уклонение от военной службы.

СМИ сообщали, что в задержании вратаря принимали участие оперативники уголовного розыска и спецназовцы СОБР. Очевидцы рассказывали, что хоккеиста посадили в фургон и увезли.

Как утверждает Фонтанка, просьба о задержании Федотова поступила от военной прокуратуры, где, как объяснили изданию, “имеются основания считать Федотова уклонистом от армии”.

Из военкомата Федотов попал в госпиталь. Писали о якобы отравлении. Родственников к хоккеисту не пустили, в госпиталь к нему прибыли работники военной полиции. Впоследствии его вывезли оттуда в неизвестном направлении.

Перед переходом в клуб НХЛ Филадельфию Флайерз Федотов сообщил ЦСКА об уходе и переезде в США. В клубе это якобы восприняли как одностороннее расторжение контракта. В то же время российские медиа пишут, что у Федотова контракт с московским клубом действовал до 30 июня.

Еще раньше вратарю якобы намекали, что в случае, если он не продлит соглашение с ЦСКА, его могут обвинить в уклонении от службы в армии. В самом ЦСКА заявили, что об уклонении от службы Федотова узнали из СМИ. В Филадельфии заявили, что “изучают ситуацию”.

Интересно, что когда-то Федотов играл за сборную России в форме СССР, а теперь сам попал в реалии Советского Союза.

Ситуацию с Федотовым уже прокомментировали в Кремле. Спикер российского президента Дмитрий Песков назвал задержание законным, потому что, “по закону, у РФ есть военная обязанность”.

Источники: Медуза, CBS News
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