У традиціях СРСР: хокеїста збірної Росії, який хотів виїхати в США, відправили в армію

Хокеїста збірної Росії Івана Федотова забрали до армії після конфлікту із московським ЦСКА.

Про це повідомила Медуза з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Федотова вже відправили у розташування навчальної частини Військово-морського флоту Росії у місті Сєвероморськ. Ще один російський ресурс Фонтанка повідомив, що хокеїсту вже призначили звання рядовий.

За інформацією видання, до вересня 2022 року він проходитиме військову службу у 907-му навчальному центрі ВМС РФ. Після цього буде ухвалено рішення про подальше місце служби Федотова.

Про затримання Івана Федотова у Санкт-Петербурзі російські ЗМІ повідомили у п’ятницю, 1 липня. Офіційною причиною називали ухилення від військової служби.

ЗМІ повідомляли, що у затриманні воротаря брали участь оперативники карного розшуку та спецпризначенці СОБР. Очевидці розповідали, що хокеїста посадили в фургон і відвезли.

Як стверджує Фонтанка, прохання про затримання Федотова надійшло від військової прокуратури, де, як пояснили виданню, “мають підстави вважати Федотова ухильником від армії”.

З військкомату Федотов потрапив до шпиталю. Писали про начебто отруєння. Родичів до хокеїста не пустили, натомість в госпіталь до нього прибули працівники воєнної поліції. Згодом його вивезли звідти у невідомому напрямку.

Перед переходом у клуб НХЛ Філадельфію Флаєрз Федотов повідомив ЦСКА про відхід і переїзд до США. В клубі це начебто сприйняли як одностороннє розірвання контракту. Водночас російські медіа пишуть, що у Федотова контракт із московським клубом діяв до 30 червня.

Ще раніше воротарю начебто натякали, що в разі, якщо він не продовжить угоду з ЦСКА, його можуть звинуватити в ухилянні від служби в армії. В самому ЦСКА заявили, що про ухилення від служби Федотова дізналися зі ЗМІ. У Філадельфії заявили, що “вивчають ситуацію”.

The bizarre side of a nasty dictatorship. Ivan Fedotov, 25, a goalkeeper of the Russian national team, was seized after signing with the NHL’s Philadelphia Flyers, accused of draft-dodging, and transferred to the far-North city of Severomorsk yesterday… pic.twitter.com/xm1Eq6I3jp

— Konstantin Sonin (@k_sonin) July 4, 2022