Это все спектакль в России: США о приговоре Бритни Гринер к 9 годам колонии

Август, 05 в 14:25

Звезду американского женского баскетбола Бритни Гринер суд в России признал виновной в преднамеренной контрабанде наркотиков в РФ и приговорил к девяти годам заключения.

Также ей присудили штраф в размере 1 млн рублей ($16,4 тыс.). Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам судьи Химкинского городского суда, который выносил приговор по этому делу, судом было принято во внимание “частичное признание Гринер вины, раскаяние в совершенном, состояние здоровья и благотворительную деятельность”.

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Перед вынесением приговора Гринер в эмоциональной речи принесла извинения суду и просила о снисхождении.

— Я никогда не хотела никому нанести вред, подвергать опасности российское население и нарушать здесь любые законы. Я допустила ошибку, и надеюсь, что вашим решением моя жизнь здесь не закончится. Я знаю, что все говорят о политической пешке и политике, но надеюсь, что это далеко не в этом зале суда, — сказала Гринер.

Российский суд вынес приговор спустя примерно шесть месяцев после того, как 31-летнюю баскетболистку арестовали в московском аэропорту Шереметьево и обвинили в попытке контрабанды менее 1 грамма масла каннабиса в ее багаже.

Двухкратная золотая медалистка Олимпийских игр по баскетболу США признала себя виновной в обвинениях в перевозке наркотиков и сказала, что случайно упаковала каннабис, когда спешила. Ее адвокаты добавили, что она использовала масло каннабиса в США для лечения боли и ошибочно привезла его в Россию.

Адвокаты Гринер заявили в письменном заявлении, что будут обжаловать это решение, и раскритиковали суд за игнорирование их доказательств. На обжалование у них десять дней.

Что говорят в США по поводу дела Гринер?

Государственный департамент США утверждает, что Гринер задержали неправомерно. В конце июля сообщалось, что президент США Джо Байден предлагал освободить из-под стражи в США печально известного российского торговца оружием по кличке Торговец смертью Виктора Бута в обмен на возвращение Бритни Гринер и морпеха Пола Уилана.

Временно поверенная по делам посольства США в России Элизабет Руд заявила, что приговор является “судебной ошибкой”, а президент США Джо Байден назвал его “неприемлемым”.

— Сегодня американская гражданка Бритни Гринер получила тюремный срок, являющийся еще одним напоминанием о том, что мир уже знал: Россия неправомерно удерживает Бритни. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей женой, друзьями и коллегами из своей команды, – сказал Байден в заявлении.

Госсекретарь Энтони Блинкен подверг критике российскую правовую систему, сказав, что приговор “освещает нашу серьезную обеспокоенность российской правовой системой и использованием российским правительством незаконных задержаний для продвижения собственных целей, используя отдельных лиц как политических пешек”.

Аналитик по вопросам национальной безопасности Стив Холл сказал, что суровый приговор не был неожиданностью, и утверждает, что российское судебное разбирательство не является законным.

— Это все спектакль в России. Никогда не было сомнений в том, что будет. То, что Владимир Путин пытается сделать, это фактически поднять цену Гринер, — сказал он

Власти США заявили, что работают над возвращением домой Гринер и Пола Уилана, американского гражданина, удерживаемого Россией по подозрению в шпионаже с 2018 года.