Победитель боя-реванша между чемпионом мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Super в сверхтяжелом весе Александром Усиком и британским боксером Энтони Джошуа получит вакантный титул The Ring.

The Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua rematch next Saturday will have the vacant Ring Magazine heavyweight title on the line after Tyson Fury vacated.

— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 13, 2022