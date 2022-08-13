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Факты / Спорт

На коне реванша Усик-Джошуа будет стоять пояс, который принадлежал Фьюри

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Усик - Джошуа
Фото: Getty Images

Победитель боя-реванша между чемпионом мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Super в сверхтяжелом весе Александром Усиком и британским боксером Энтони Джошуа получит вакантный титул The Ring.

Об этом в Twitter сообщил британский журналист Майкл Бенсон, а затем подтвердил журнал The Ring.

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Титул чемпиона в сверхтяжелом весе по версии журнала The Ring ранее принадлежал британцу Тайсону Фьюри, но боксер его освободил.

Накануне Фьюри официально объявил о завершении карьеры. Эту информацию подтвердил президент WBC Маурисио Сулейман.

Второй бой между Усиком и Джошуа состоится уже в следующую субботу, 20 августа, в Джидде, в Саудовской Аравии.

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Где смотреть реванш Усик – Джошуа в Украине?

  • бесплатный показ на MEGOGO;
  • на официальном канале Александра Усика в YouTube;
  • на региональных каналах Суспільного.

Первый поединок боксеров состоялся 25 сентября 2021 на стадионе Тоттенгэм Готспур в Лондоне. Тогда Усик деклассировал действующего чемпиона мира единогласным решением судей.

Источник: The Ring

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