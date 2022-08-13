Август, 13 в 19:33

Победитель боя-реванша между чемпионом мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Super в сверхтяжелом весе Александром Усиком и британским боксером Энтони Джошуа получит вакантный титул The Ring.

The Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua rematch next Saturday will have the vacant Ring Magazine heavyweight title on the line after Tyson Fury vacated. — Michael Benson (@MichaelBensonn) August 13, 2022

Об этом в Twitter сообщил британский журналист Майкл Бенсон, а затем подтвердил журнал The Ring.

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Титул чемпиона в сверхтяжелом весе по версии журнала The Ring ранее принадлежал британцу Тайсону Фьюри, но боксер его освободил.

Накануне Фьюри официально объявил о завершении карьеры. Эту информацию подтвердил президент WBC Маурисио Сулейман.

Второй бой между Усиком и Джошуа состоится уже в следующую субботу, 20 августа, в Джидде, в Саудовской Аравии.

Где смотреть реванш Усик – Джошуа в Украине?

бесплатный показ на MEGOGO;

на официальном канале Александра Усика в YouTube;

на региональных каналах Суспільного.

Первый поединок боксеров состоялся 25 сентября 2021 на стадионе Тоттенгэм Готспур в Лондоне. Тогда Усик деклассировал действующего чемпиона мира единогласным решением судей.

Источник: The Ring