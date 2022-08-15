Сестры Алексеевы завоевали золото в артистическом плавании в техническом дуэте на Евро-2022

Август, 15 в 15:59

Дуэт украинских сестер-синхронисток Алексеевых пополнил копилку сборной Украины очередным золотом на проходящем в Риме чемпионате Европы по водным видам спорта.

Марина и Владислава стали лучшими в технической программе дуэтов. За свое выступление украинки получили 92.8538 балла.

Вторую строку в этой программе заняли спортсменки из Австрии, третье место — у итальянок.

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Эта победа стала седьмой для сборной Украины на чемпионате Европы в Риме.

Также сестры Алексеевы завоевали золотые награды в командных соревнованиях – в технической программе и комбинации.

Еще две медали на соревнованиях выиграла Марта Федина, которая не знала равных в произвольной программе и техническом соло.

В июне в Будапеште состоялся чемпионат мира по водным видам спорта, на котором Украина впервые за 19 лет вошла в топ-10 медального зачета. На нем украинцы завоевали десять наград: два золота, шесть серебряных наград и две бронзы.