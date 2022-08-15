Сестри Алексіїви вибороли золото з артистичного плавання у технічному дуеті на Євро-2022

Серпень, 15 в 15:59

Дует українських сестер-синхроністок Алексіївих поповнив скарбничку збірної України черговим золотом на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що відбувається у Римі.

Марина та Владислава стали найкращими в технічній програмі дуетів. За свій виступ українки отримали 92.8538 бали.

Другу сходинку у цій програмі посіли спортсменки з Австрії, третя сходинка за італійками.

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Ця перемога стала вже сьомою для збірної України на чемпіонаті Європи у Римі.

Також сестри Алексіїви здобули золоті нагороди в командних змаганнях – у технічній програмі та в комбінації.

Ще дві медалі на змаганнях виборола Марта Фєдіна, яка тріумфувала у довільній програмі та технічному соло.

У червні в Будапешті відбувся чемпіонат світу з водних видів спорту, на якому Україна вперше за 19 років увійшла до топ-10 медального заліку. На ньому українці вибороли десять нагород: два золота, шість срібних та дві бронзи.