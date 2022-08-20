Бех-Романчук выиграла золото Евро в тройном прыжке с лучшим результатом сезона

Август, 20 в 15:44

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла золото в тройном прыжке на Мультиспортивном Евро-2022. При этом спортсменка установила рекорд сезона – 15,02 м.

В первой попытке Бех-Романчук установила новый рекорд сезона в Европе в тройном прыжке — 14.81 метра. Но вскоре, в пятом прыжке улучшила свой результат с показателем в 15.02 метра.

— Конечно, понимала, что могу задеть этот 15-метровый рубеж. Это была основная цель. Откровенно скажу: у меня не было задачи (выиграть, – Ред.) медаль или еще что-то – хотела результата, который в конце концов меня удовлетворит и принесет какой-то позитив.

18 августа украинка принимала участие в соревнованиях по прыжкам в длину, где остановилась в шаге от медали. Марина заняла четвертое место на турнире.

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Интересно, что Бех-Романчук только в этом сезоне дебютировала в тройном прыжке. До этого она выступала в привычных для себя скачках в длину.

Отметим, что результат Марина – 15,02 м – третий лучший результат в истории Украины. Ранее Инесса Кравец прыгала на 15,50 м и 15,33 м. Таким образом, Бех-Романчук – вторая украинка, которой удалось прыгнуть в 15 метрах.

С учетом медали Бех-Романчук сборная Украины по легкой атлетике на девятый день Мультиспортивного Евро выиграла три награды. Еще две медали — серебро и бронзу в беге на 400 метров с барьерами завоевали украинки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова.