Бех-Романчук виграла золото Євро у потрійному стрибку з найкращим результатом сезону

Серпень, 20 в 15:44

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла золото у потрійному стрибку на Мультиспортивному Євро-2022. При цьому спортсменка встановила рекорд сезону – 15,02 м.

У першій спробі Бех-Романчук встановила новий рекорд сезону в Європі у потрійному стрибку – 14.81 метра. Але згодом, у п’ятому стрибку покращила свій результат з показником у 15.02 метра.

— Звичайно, розуміла, що можу зачепити цей 15-метровий рубіж. Це була основна ціль. Відверто скажу: у мене не було задачі (виграти, – Ред.) медаль чи ще щось – хотіла результату, який врешті-решт мене задовільнить та принесе якогось позитиву.

18 серпня українка брала участь у змаганнях зі стрибків у довжину, де зупинилася за крок від медалі. Марина посіла четверте місце на турнірі.

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Цікаво, що Бех-Романчук лише цього сезону дебютувала у потрійному стрибку. До цього вона виступала у звичних для себе стрибках у довжину.

Відзначимо, що результат Марина – 15,02 м – третій найкращий результат в історії України. Раніше Інесса Кравець стрибала на 15,50 м і 15,33 м. Таким чином, Бех-Романчук – друга українка, якій вдалося стрибнути за 15 метрів.

З врахуванням медалі Бех-Романчук, збірна України з легкої атлетики на дев’ятий день Мультиспортивного Євро виграла три нагороди. Ще дві медалі – срібло та бронзу в бігу на 400 метрів з бар’єрами здобули українки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова.