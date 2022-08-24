Мы узнали ее настоящую цену: поздравления спортсменов с Днем Независимости
24 августа Украина отмечает 31-ю годовщину провозглашения Независимости. В этом году этот день действительно особенный, ведь мы снова вынуждены отстаивать свою самобытность и самостоятельность от имперских посягательств России.
Поздравления с Днем Независимости Украины – раздаются во всем мире. Политики демократических стран отмечают мужество украинской нации, которая храбро противостоит злу. Поздравляют украинцев и представители шоу-бизнеса и спорта.
Факты ICTV собрали поздравления украинских спортсменов с Днем Независимости.
Легенда украинского футбола и экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко подчеркнул, что украинцы в свой 31-й год Независимости борются за право быть свободными и жить с мирным небом.
— Я хочу поблагодарить каждого, кто сейчас защищает нашу свободу, мы всегда помним наших Героев, отдавших жизнь за Украину. Украинцы несокрушимые, победа будет за нами! С Днем Независимости! Слава Украине!
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Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, IBO и IBF Александр Усик записал видеопоздравления к соотечественникам.
— Нация непокоренных начала свою историю уже много лет назад, борясь за свободу. Они говорят, что это невозможно. Мы не верим этим словам. Мы верим небесам, Слава Украине.
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Поздравила с праздником и олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.
— С Днем Независимости, моя родная! Моя несгибаемая и сильная! Моя единственная и свободная! Моя Украина.
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Чемпион Олимпийских игр в Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк, что 24 февраля мы “узнали истинную цену Независимости”.
Призер Олимпиады-2020 по теннису Элина Свитолина поблагодарила украинских защитников и защитниц, которые ценой собственной жизни борются за нашу свободу и будущее.
— Душу и тело мы положим за нашу свободу… Эти слова из гимна Украины стали пророческими. За свою свободу мы будем сражаться! Поздравляю всех с Днем Независимости!
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К поздравлениям присоединился и защитник сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко.
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А вот еще один украинский защитник сборной и английского Эвертона Виталий Миколенко опубликовал фото в вышиванках, где он позирует со своей девушкой и поздравил с праздником.
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Клуб Миколенко тоже поздравил украинцев. Пресс-служба ирисок отметила, что Эвертон продолжает быть солидарным с народом Украины в День Независимости.
| We continue to stand in solidarity with the people of Ukraine on their Independence Day #StandForFreedom pic.twitter.com/vZUSJYbcqT
— Everton (@Everton) August 24, 2022
Чемпион Олимпийских игр в Рио по спортивной гимнастике Олег Верняев выразил веру в будущее Украины вместе с Крымом и родным для спортсмена Донбассом. Он поблагодарил каждого защитника и защитницу.
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Голкипер донецкого Шахтера и бывший капитан сборной Андрей Пятов отметил, что только сейчас мы знаем цену своей независимости, и это дорогая и страшная цена.
— Ценили ли мы свою независимость? Недооценивали. Относились к ней как к чему-то простому и должному. Сколько усилий и жизней было положено ради 24 августа 1991 года… Мы учили историю Украины после советских правок. А наши родители вообще ее не знали, потому что жили в союзе, где все украинское либо уничтожалось, либо унижалось.
Сейчас мы знаем цену своей независимости. Это дорогая и ужасная цена. Но этот урок мы извлекли уже на 100%. Ибо история независимости творится, в том числе и сегодня. А мы являемся ее частью. С Праздником, моя Украина! Несокрушимая и независимая!
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Министерство молодежи и спорта опубликовало видеоролик, в котором собраны поздравления спортсменов разных видов спорта – Елены Говоровой, Ярослава Амосова, Андрея Ярмоленко, Александра Зинченко, Богданы Голуб, Сергея Реброва, а также министра Вадима Гутцайта и главы НОК Сергея Бубки.