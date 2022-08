24 августа Украина отмечает 31-ю годовщину провозглашения Независимости. В этом году этот день действительно особенный, ведь мы снова вынуждены отстаивать свою самобытность и самостоятельность от имперских посягательств России.

Поздравления с Днем Независимости Украины – раздаются во всем мире. Политики демократических стран отмечают мужество украинской нации, которая храбро противостоит злу. Поздравляют украинцев и представители шоу-бизнеса и спорта.

Факты ICTV собрали поздравления украинских спортсменов с Днем Независимости.

Легенда украинского футбола и экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко подчеркнул, что украинцы в свой 31-й год Независимости борются за право быть свободными и жить с мирным небом.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, IBO и IBF Александр Усик записал видеопоздравления к соотечественникам.

Поздравила с праздником и олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.

Чемпион Олимпийских игр в Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк, что 24 февраля мы “узнали истинную цену Независимости”.

Призер Олимпиады-2020 по теннису Элина Свитолина поблагодарила украинских защитников и защитниц, которые ценой собственной жизни борются за нашу свободу и будущее.

К поздравлениям присоединился и защитник сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко.

А вот еще один украинский защитник сборной и английского Эвертона Виталий Миколенко опубликовал фото в вышиванках, где он позирует со своей девушкой и поздравил с праздником.

Клуб Миколенко тоже поздравил украинцев. Пресс-служба ирисок отметила, что Эвертон продолжает быть солидарным с народом Украины в День Независимости.

| We continue to stand in solidarity with the people of Ukraine on their Independence Day #StandForFreedom pic.twitter.com/vZUSJYbcqT

— Everton (@Everton) August 24, 2022