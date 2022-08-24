Серпень, 24 в 14:44

24 серпня Україна відзначає 31-шу річницю проголошення незалежності. Цьогоріч цей день справді особливий, адже ми знову змушені відстоювати свою самобутність та самостійність від імперських зазіхань Росії.

Привітання з Днем Незалежності України – лунають у всьому світі. Політики демократичних країн відзначають мужність української нації, яка хоробро протистоїть злу. Вітають українців і представники шоубізнесу та спорту.

Факти ICTV зібрали привітання українських спортсменів з Днем Незалежності.

Зараз дивляться

Легенда українського футболу та екснаставник збірної України Андрій Шевченко наголосив, що українці у свій 31-й рік незалежності виборюють право бути вільними і жити з мирним небом.

— Я хочу подякувати кожному, хто зараз захищає нашу свободу, ми завжди пам’ятаємо наших Героїв, які віддали життя за Україну. Українці незламні, перемога буде за нами! З Днем Незалежності! Слава Україні!

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Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, IBO та IBF Олександр Усик записав відеопривітання до співвітчизників.

— Нація нескорених почала свою історію вже багато років тому, борючись за свободу. Вони кажуть, що це неможливо. Ми не віримо тим словам. Небесам ми віримо. Слава Україні.

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Привітала зі святом і олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

— З Днем Незалежності, моя рідна! Моя незламна та сильна! Моя єдина та вільна! Моя Україна.

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Чемпіон Олімпійських ігор у Токіо з греко-римської боротьби Жан Беленюк сказав, що 24 лютого ми “дізналися справжню ціну незалежності”.

Призерка Олімпіади-2020 з тенісу Еліна Світоліна подякувала українським захисникам і захисницям, які ціною власного життя виборюють для нас свободу та майбутнє.

— Душу й тіло ми положим за нашу свободу… Ці слова із гімну України стали пророчими. За свою свободу ми будемо боротися! Вітаю всіх із Днем Незалежності!

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До привітань приєднався й захисник збірної України та лондонського Арсеналу Олександр Зінченко.

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А ось ще один український захисник збірної та англійського Евертона Віталій Миколенко опублікував фото у вишиванках, де він позує зі своєю дівчиною, та привітав зі святом.

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Клуб Миколенко теж привітав українців. Пресслужба ірисок зазначила, що Евертон продовжує бути солідарним з народом України в День Незалежності.

| We continue to stand in solidarity with the people of Ukraine on their Independence Day #StandForFreedom pic.twitter.com/vZUSJYbcqT — Everton (@Everton) August 24, 2022

Чемпіон Олімпійських ігор у Ріо зі спортивної гімнастики Олег Верняєв висловив віру в майбутнє України разом з нашим Кримом та рідним для спортсмена Донбасом. Він подякував кожному захиснику та захисниці.

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Голкіпер донецького Шахтаря та колишній капітан збірної Андрій Пятов зазначив, що лише зараз ми знаємо ціну своєї незалежності, і це дорога та страшна ціна.

— Чи цінували ми свою незалежність? Недооцінювали. Ставились до неї як до чогось простого та належного. Скільки зусиль та життів було покладено заради 24 серпня 1991 року… Ми вчили історію України після радянських правок. А наші батьки взагалі її не знали, бо жили у Союзі, де все українське або знищувалось, або принижувалось. Зараз ми знаємо ціну своїй незалежності. Це дорога й страшна ціна. Та цей урок ми засвоїли вже на 100%. Бо історія незалежності твориться у тому числі сьогодні. А ми є її частиною. Зі Святом, моя Україна! Незламна та незалежна!

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Міністерство молоді та спорту опублікувало відеоролик, в якому зібрані привітання спортсменів різних видів спорту – Олени Говорової, Ярослава Амосова, Андрія Ярмоленка, Олександра Зінченка, Богдани Голуб, Сергія Реброва, а також міністра Вадима Гутцайта та голови НОК Сергія Бубки.