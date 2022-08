24 серпня Україна відзначає 31-шу річницю проголошення незалежності. Цьогоріч цей день справді особливий, адже ми знову змушені відстоювати свою самобутність та самостійність від імперських зазіхань Росії.

Привітання з Днем Незалежності України – лунають у всьому світі. Політики демократичних країн відзначають мужність української нації, яка хоробро протистоїть злу. Вітають українців і представники шоубізнесу та спорту.

Факти ICTV зібрали привітання українських спортсменів з Днем Незалежності.

Легенда українського футболу та екснаставник збірної України Андрій Шевченко наголосив, що українці у свій 31-й рік незалежності виборюють право бути вільними і жити з мирним небом.

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, IBO та IBF Олександр Усик записав відеопривітання до співвітчизників.

Привітала зі святом і олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

Чемпіон Олімпійських ігор у Токіо з греко-римської боротьби Жан Беленюк сказав, що 24 лютого ми “дізналися справжню ціну незалежності”.

Призерка Олімпіади-2020 з тенісу Еліна Світоліна подякувала українським захисникам і захисницям, які ціною власного життя виборюють для нас свободу та майбутнє.

До привітань приєднався й захисник збірної України та лондонського Арсеналу Олександр Зінченко.

А ось ще один український захисник збірної та англійського Евертона Віталій Миколенко опублікував фото у вишиванках, де він позує зі своєю дівчиною, та привітав зі святом.

Клуб Миколенко теж привітав українців. Пресслужба ірисок зазначила, що Евертон продовжує бути солідарним з народом України в День Незалежності.

| We continue to stand in solidarity with the people of Ukraine on their Independence Day #StandForFreedom pic.twitter.com/vZUSJYbcqT

— Everton (@Everton) August 24, 2022