Сейчас идет война за нашу независимость и будущее Украины – Кличко

Август, 24 в 14:13

Во время войны, которую развязала РФ против Украины, мы все поняли истинное значение слова “независимость”, заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона.

– Давайте будем откровенными – раньше мы не понимали по-настоящему, что означает слово “независимость”. Даже были разные шутки. Сейчас я убежден, что каждый украинец может четко сформулировать его значение. Независимость – это возможность для каждого решать судьбу государства, – подчеркнул он.

По его мнению, каждый гражданин Украины должен также понимать, почему началась эта война.

– Это произошло потому, что мы, украинцы, решили, что хотим стать частью европейской семьи, жить по стандартам ЕС, где есть права человека, свобода слова и ключевые демократические ценности. Но этого не желает Москва. Однако мы были в Советском Союзе и не хотим туда возвращаться. Поэтому сейчас идет война за нашу независимость и будущее, – объяснил глава столицы.

Киев был и остается целью агрессора, но сейчас столица лучше подготовлена, чем в начале полномасштабного вторжения, убежден он.

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– Украина после этих испытаний будет более сплоченной и независимой, а территорильную целостность мы возобновим общими усилиями, – подытожил Кличко.