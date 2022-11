Церемония открытия ЧМ-2022: участие подтвердили только BTS, Дуа Липа отказалась

Певица Дуа Липа опровергла информацию о том, что выступит на церемонии открытия чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

27-летняя уроженка Лондона из Косово заявила, что выступит в Катаре только в том случае, если страна Персидского залива улучшит ситуацию с соблюдением прав человека.

Она добавила, что будет болеть за сборной Англии удаленно и с нетерпением ожидает посетить Катар, когда эта страна выполнит все обязательства по правам человека, которые Катар давал, когда получил право принимать ЧМ.

Споры вокруг будущего Мундиаля связаны с обращением Катара с рабочими-мигрантами и криминализацией однополых отношений. Отношение к сообществу ЛГБТК+ в Катаре вызывает беспокойство у поклонников, которые намерены поехать в страну на чемпионат мира.

Липа не первый музыкант, избегающий концертов в Катаре. Сэр Род Стюарт рассказал, что отказался от более $1 млн, чтобы выступить в этой стране в прошлом году из-за нарушений прав человека. В интервью британской газете Sunday Times он сказал: Я отказался. Это не правильно ехать (в Катар, – Ред.).

Единственным официально подтвержденным артистом, который выступит на церемонии открытия, является участник K-pop группы BTS Чонгук. Церемония открытия состоится на стадионе Эль-Байт в Дохе 20 ноября перед матчем Катар – Эквадор.

방탄소년단 ‘정국’이 2022 FIFA 카타르 월드컵 공식 사운드트랙과 월드컵 개막식 공연에 참여합니다. 많은 기대 부탁드립니다!

Proud to announce that Jung Kook is part of the FIFA World Cup Qatar 2022 Soundtrack & will perform at the World Cup opening ceremony. Stay tuned!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/MwJ2kdNRBp

— BTS_official (@bts_bighit) November 12, 2022