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Факты / Спорт

Церемония открытия ЧМ-2022: участие подтвердили только BTS, Дуа Липа отказалась

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Дуа Ліпа
Фото: Depositphotos

Певица Дуа Липа опровергла информацию о том, что выступит на церемонии открытия чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

27-летняя уроженка Лондона из Косово заявила, что выступит в Катаре только в том случае, если страна Персидского залива улучшит ситуацию с соблюдением прав человека.

— Сейчас много предположений, что я буду выступать на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Катаре. Я не буду выступать и никогда не участвовала ни в каких переговорах на счет выступления, — написала она в сторис в Instagram.

Она добавила, что будет болеть за сборной Англии удаленно и с нетерпением ожидает посетить Катар, когда эта страна выполнит все обязательства по правам человека, которые Катар давал, когда получил право принимать ЧМ.

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Споры вокруг будущего Мундиаля связаны с обращением Катара с рабочими-мигрантами и криминализацией однополых отношений. Отношение к сообществу ЛГБТК+ в Катаре вызывает беспокойство у поклонников, которые намерены поехать в страну на чемпионат мира.

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Липа не первый музыкант, избегающий концертов в Катаре. Сэр Род Стюарт рассказал, что отказался от более $1 млн, чтобы выступить в этой стране в прошлом году из-за нарушений прав человека. В интервью британской газете Sunday Times он сказал: Я отказался. Это не правильно ехать (в Катар, – Ред.).

Единственным официально подтвержденным артистом, который выступит на церемонии открытия, является участник K-pop группы BTS Чонгук. Церемония открытия состоится на стадионе Эль-Байт в Дохе 20 ноября перед матчем Катар – Эквадор.

— С гордостью сообщаем, что Чонгук выступит на церемонии открытия чемпионата мира-2022 в Катаре. Оставайтесь с нами, — говорится в сообщении группы на странице Twitter.

Также подтверждено, что на фестивале фанатов ФИФА выступят американский исполнитель Diplo, диджей Келвин Харрис и ямайский певец Шон Пол.

Ранее в СМИ сообщалось, что на церемонии открытия выступят Дуа Липа, Шакира и Black Eyed Peas. Однако официальных подтверждений насчет выступления колумбийской певицы и американского хип-хоп группы не было.

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