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Голкипер сборной Польши завершил флеш-интервью на ЧМ-2022 лозунгом Слава Україні!

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Войцех Щенсний
Фото: Depositphotos

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсный после победы его сборной над Саудовской Аравией пообщался с украинскими журналистами в микс-зоне.

Свой разговор с журналистом Суспильного он завершил лозунгом Слава Украине!, выразив украинцам поддержку в войне с российскими оккупантами.

Стоит добавить, что Войцех Щенсный активно поддерживает Украину и помогал беженцам.

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А еще известно, что его жена родом из Винницы и в двухлетнем возрасте вместе с родителями переехала в Польшу.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Польши обыграла Саудовскую Аравию. В этом матче за сборную отличился форвард Роберт Левандовски, забивший первый гол на чемпионатах мира в карьере.

Польша лидирует в квартете С, имея в активе четыре очка. На втором месте расположилась Аргентина (3), а вслед за Саудовской Аравией (3). Замыкает турнирную таблицу команда Мексики, у которой пока одно очко.

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