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Факти / Спорт

Голкіпер збірної Польщі завершив флеш-інтерв’ю на ЧС-2022 гаслом Слава Україні!

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Войцех Щенсний
Фото: Depositphotos

Воротар збірної Польщі Войцех Щенсний після перемоги його збірної над Саудівською Аравією поспілкувався із українськими журналістами у мікс-зоні.

Свою розмову із журналістом Суспільного він завершив гаслом Слава Україні!, висловивши українцям підтримку у війні з російськими окупантами.

Варто додати, що Войцех Щенсний активно підтримує Україну та допомагав біженцям.

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А ще відомо, що його дружина родом із Вінниці і у дворічному віці разом з батьками переїхала до Польщі.

У другому турі групового етапу ЧС-2022 збірна Польщі обіграла Саудівську Аравію. У цьому матчі за збірну відзначився форвард Роберт Левандовскі, який забив перший гол на чемпіонатах світу у кар’єрі.

Наразі Польща лідирує у квартеті С, маючи в активі чотири очки. На другому місці розташувалася Аргентина (3), а слідом Саудівська Аравія (3). Замикає турнірну таблицю команда Мексики, у якої поки одне очко.

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