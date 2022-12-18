Грудень, 18 в 13:55

Українські футболісти у соціальних мережах опублікували звернення президента Володимира Зеленського, яке могло прозвучати перед фінальним матчем чемпіонату світу з футболу-2022 у Катарі.

Днями телеканал CNN повідомив, що Катар був не проти відеозвернення Зеленського перед фіналом, але ФІФА заборонила це зробити.

— Офіс президента буде поширювати відео незалежно від того, чи випустить ФІФА його у свій ефір. Рішення заблокувати його покаже, що ФІФА втратила своє цінне розуміння футболу як гри, яка об’єднує людей, а не підтримує розбіжності, – CNN цитує листа від Офісу президента.

У заяві для CNN зазначалося, що ФІФА ще є час виправити свою помилку і організація не повинна боятися, що слова миру будуть почуті на всесвітньому футбольному святі, яке репрезентує мир.

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На своїй сторінках у соцмережах відеозвернення вже опублікували Олександр Зінченко, Віталій Миколенко, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Олександр Зубков, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Андрій Лунін, Олександр Сирота, Валерій Бондар, Андрій Пятов, Віктор Корнієнко, Данило Ігнатенко, Денис Бойко, Олександр Шовковський та інші.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Звернення Володимира Зеленського:

— Теплі вітання з України усім фанам футболу, життя і миру! Я вітаю всю планету з фіналом чемпіонату світу! Сьогодні ми побачимо спільну перемогу – свято людського духу.

Цей чемпіонат світу доводить знову і знову, що різні країни і народи можуть вирішувати, хто найсильніший, у чесній грі, а не у грі з вогнем. На зеленому полі бою, а не на червоному полі битви. Це мрія стількох людей! Коли гравці змагаються, але усі насолоджуються миром. Кожен батько хотів би взяти свого сина на футбольний матч. Де б це не було. І кожна мати хотіла би, щоб її син повернувся з війни. Коли б це не було. Україна понад усе прагне миру!

Ми запропонували світові формулу миру, абсолютно чесну. Ми її запропонували, тому що у війні не буває чемпіонів, нічиєї бути не може. Отже, я оголошую про ініціативу скликання Глобального саміту формули миру – цієї зими. Саміту для об’єднання усіх народів світу навколо ідеї глобального миру. Трибуни стадіонів порожніють після матчу, а після війни міста залишаються порожніми. Тому війни мають зазнати краху, а мир повинен стати чемпіоном, як це тут зараз – в Катарі. Чемпіонат світу, а не світова війна. Це можливо!

Будь ласка, підтримайте Україну та наші зусилля для відновлення миру. Приєднуйтесь до Глобального саміту формули миру і ставайте чемпіонами миру. Давайте побачимо фінал разом – і кінець війни. Слава Україні! Та щасливого Національного дня Катару!