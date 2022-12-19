Во Франции произошли беспорядки после поражения на ЧМ — полиция применила дубинки
После поражения сборной Франции в финале чемпионата мира по футболу-2022 тысячи футбольных болельщиков вышли на улицы Парижа, Ниццы, Лиона и других городов.
Еще перед началом финальной игры в Катаре власти Франции для соблюдения порядка на улицах городов выставили 14 тыс. полицейских.
Издание The Sun пишет, что столкновения между правоохранителями и болельщиками вспыхнули на Елисейских полях. А в Лионе против фанатов полицейские применили дубинки и слезоточивый газ, чтобы остановить насилие.
В сети можно найти ряд видео, на которых футбольные фанаты швыряли у правоохранителей камни, бутылки и файеры, прежде чем те применили к толпе слезоточивый газ.
На еще одном видео из Ниццы видно, как карета скорой помощи проезжает мимо горящих мусорных баков посреди улицы.
По сообщениям МВД Франции, в результате вчерашних беспорядков было задержано более 200 человек.
Беспорядки вспыхнули в Европе после нескольких игр чемпионата мира за последние недели. После поражения сборной Марокко от Франции в полуфинале Мундиаля в Монпелье погиб 14-летний подросток во время столкновений между болельщиками.