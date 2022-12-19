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Факти / Спорт

У Франції сталися заворушення після поразки на ЧС – поліція застосувала кийки

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
заворушення у Франції
Фото: Getty Images

Після поразки збірної Франції у фіналі чемпіонату світу з футболу-2022 тисячі футбольних вболівальників вийшли на вулиці Парижа, Ніцци, Ліона та інших міст.

Ще перед початком фінальної гри у Катарі влада Франції для дотримання порядку на вулицях міст виставила 14 тис. поліцейських.

Видання The Sun пише, що сутички між правоохоронцями та вболівальника спалахнули на Єлисейських полях. А в Ліоні проти фанатів поліцейські застосували кийки та сльозогінний газ, щоб зупинити насильство.

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У мережі можна знайти низку відео, на яких футбольні фанати жбурляли у правоохоронців каміння, пляшки та фаєри, перш ніж ті застосували проти натовпу сльозогінний газ.

На ще одному відео з Ніцци видно, як карета швидкої допомоги проїжджає повз охоплені полум’ям сміттєві баки посеред вулиці.

За повідомленнями МВС Франції, внаслідок учорашніх заворушень було затримано понад 200 осіб.

Заворушення спалахнули в Європі після кількох ігор чемпіонату світу за останні тижні. Після поразки збірної Марокко від Франції у півфіналі Мундіалю у Монпельє загинув 14-річний підліток під час зіткнень між уболівальниками.

Джерела: The Sun, Daily Mail
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