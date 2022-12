Иранские шахматистки выступили на ЧМ по быстрым шахматам без хиджаба

Иранские шахматистки Сара Хадем и Атуса Пуркашиян приняли участие в чемпионате мира-2022 по блиц-шахматам, отказавшись одевать обязательный хиджаб на публичном событии.

Это произошло во время турнира, стартовавшего в Алматы, Казахстан.

На фотографиях, опубликованных на Flickr Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), видно, как гроссмейстерки с непокрытой головой глубоко сосредоточены на игре.

Пуркашиян, ранее представлявшая Иран, на этом турнире выступает под флагом США. В то же время Хадем сделала это, несмотря на запрет спортсменкам из Ирана появляться без хиджаба на спортивных событиях, если они представляют свою страну.

Iranian chess masters Atousa Pourkashiyan and Sara Khadem competed in this week’s FIDE World Championships in Kazakhstan without the mandatory hijab. #MahsaAmini #اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/mohbO4Knoq

— Jonathan Harounoff (@JonathanHaroun1) December 26, 2022