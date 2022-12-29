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Факты / Спорт

Иранские шахматистки выступили на ЧМ по быстрым шахматам без хиджаба

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Сара Хадем

Иранские шахматистки Сара Хадем и Атуса Пуркашиян приняли участие в чемпионате мира-2022 по блиц-шахматам, отказавшись одевать обязательный хиджаб на публичном событии.

Это произошло во время турнира, стартовавшего в Алматы, Казахстан.

На фотографиях, опубликованных на Flickr Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), видно, как гроссмейстерки с непокрытой головой глубоко сосредоточены на игре.

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Пуркашиян, ранее представлявшая Иран, на этом турнире выступает под флагом США. В то же время Хадем сделала это, несмотря на запрет спортсменкам из Ирана появляться без хиджаба на спортивных событиях, если они представляют свою страну.

Хиджаб, который согласно строгому исламскому дресс-коду Ирана является обязательным для женщин, стал центральным элементом протестов против иранского правительства.

Протесты возникли после смерти 22-летней Махсы Амини, умершей в сентябре после того, как ее арестовала полиция морали Ирана за якобы неправильное ношение хиджаба. Женщины играли заметную роль в протестах, снимав и иногда сжигая свои хустки.

В октябре иранская альпинистка Эльназ Рекаби соревновалась в Южной Корее без хиджаба. Позже она заявила, что сделала это нечаянно.

В ноябре иранская лучница сказала, что не заметила, как ее хиджаб упал во время церемонии награждения в Тегеране. Впоследствии появилось видео, на котором показано, как она разрешила сбросить платок, что многие восприняли как поддержку протестующих.

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Фото: FIDE

Источник: Sky News
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