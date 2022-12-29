Иранские шахматистки выступили на ЧМ по быстрым шахматам без хиджаба

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Иранские шахматистки Сара Хадем и Атуса Пуркашиян приняли участие в чемпионате мира-2022 по блиц-шахматам, отказавшись одевать обязательный хиджаб на публичном событии.

Это произошло во время турнира, стартовавшего в Алматы, Казахстан.

На фотографиях, опубликованных на Flickr Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), видно, как гроссмейстерки с непокрытой головой глубоко сосредоточены на игре.

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Пуркашиян, ранее представлявшая Иран, на этом турнире выступает под флагом США. В то же время Хадем сделала это, несмотря на запрет спортсменкам из Ирана появляться без хиджаба на спортивных событиях, если они представляют свою страну.

Iranian chess masters Atousa Pourkashiyan and Sara Khadem competed in this week’s FIDE World Championships in Kazakhstan without the mandatory hijab. #MahsaAmini #اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/mohbO4Knoq — Jonathan Harounoff (@JonathanHaroun1) December 26, 2022

Хиджаб, который согласно строгому исламскому дресс-коду Ирана является обязательным для женщин, стал центральным элементом протестов против иранского правительства.

Протесты возникли после смерти 22-летней Махсы Амини, умершей в сентябре после того, как ее арестовала полиция морали Ирана за якобы неправильное ношение хиджаба. Женщины играли заметную роль в протестах, снимав и иногда сжигая свои хустки.

В октябре иранская альпинистка Эльназ Рекаби соревновалась в Южной Корее без хиджаба. Позже она заявила, что сделала это нечаянно.

В ноябре иранская лучница сказала, что не заметила, как ее хиджаб упал во время церемонии награждения в Тегеране. Впоследствии появилось видео, на котором показано, как она разрешила сбросить платок, что многие восприняли как поддержку протестующих.

Фото: FIDE