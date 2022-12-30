Есть три иконы – одна из них Пеле. Он выиграл три трофея ЧМ и призывал Путина остановить войну

Декабрь, 29 в 23:10

Пеле, Черная жемчужина (Pérola Negra), Король (O Rei) – лишь некоторые из имен, которыми называли Эдсона Арантиса до Насименту. Для всего мира он останется Пеле – одним из лучших игроков, когда-либо выходивших на футбольное поле.

Его сердце остановилось 29 декабря в возрасте 82 лет. О смерти Пеле объявили в заявлении, распространенном в его официальных аккаунтах в социальных сетях.

Осенью 2021 года в Пеле обнаружили онкологию – рак толстой кишки. Бразилец прошел курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал на нее реагировать. Из-за ухудшения состояния здоровья его госпитализировали в конце ноября в больницу в Сан-Паулу.

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Эпоха Пеле в футболе охватила три десятилетия, в течение которых он помог Бразилии выиграть чемпионат мира в 1958, 1962 и 1970 годах. За свою 22-летнюю профессиональную карьеру Пеле сыграл более чем в 1 300 матчах и забил почти столько же голов.

— Он видел поле так, как чемпион по шахматам видит доску — на два, три, четыре хода вперед — с тактической смекалкой, чтобы пасовать товарищам по команде, которые были в лучшем положении для удара, — пишет WP.

Эдсон Арантис до Насимент родился в 1940 году в городе Трес-Корасойнс на юго-востоке Бразилии. Родители назвали его в честь американского изобретателя Томаса Эдисона, потому что незадолго до того в их дом провели свет.

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Мальчик и его семья жили бедно. Играть в футбол его научил отец, но семья не имела средств на приобретение футбольного мяча, поэтому будущий король футбола тренировался, набивая набитый тряпками старый носок.

В июне 1956 года 15-летний Пеле попал в профессиональный клуб Сантос. Через год он вошел в основной состав команды и в первой же игре забил гол, а к концу сезона стал лучшим бомбардиром бразильской футбольной лиги. Еще через 10 месяцев его включили в национальную сборную.

Свой первый матч на уровне сборных он провел против Аргентины на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро, который селесао проиграли со счетом 1:2. Единственный бразильский гол был на счету Пеле, который сделал его самым молодым игроком в истории футбола, забившим в матче национальных сборных.

— Куда бы вы ни пошли, есть три иконы, которые все знают: Иисус Христос, Пеле и Кока-Кола, — сказал Пеле в интервью 2001 года.

Популярность Пеле была так велика, что в 1969 году во время турне Сантоса по Африке он смог остановить войну в Нигерии. В стране на 48 часов прекратили огонь, чтобы правительственные войска и повстанцы смогли посмотреть живого Пеле.

Любовь африканцев к футболисту была сильнее конфронтации сторон, которые пришли вместе на стадион в Лагосе, чтобы посмотреть матч Сантоса со сборной Нигерии.

В июне Пеле призвал российского диктатора Владимира Путина приостановить войну в Украине.

— Нет абсолютно никакого оправдания для этого продолжающегося насилия. Этот конфликт ужасен, неоправдан и не приносит ничего, кроме боли, страха и ненависти. Возможность прекратить его (конфликт, – Ред.) – в ваших руках, тех, которые я давил во время нашей последней встречи в Москве в 2017 году, – говорилось в открытом письме диктатору, опубликованному на странице Пеле в Instagram.

После этапа в бразильском Сантосе он подписал контракт с клубом Нью-Йорк Космос из Североамериканской футбольной лиги. Сообщалось, что соглашение было заключено при посредничестве госсекретаря Генри Киссинджера, который был ярым поклонником футболиста.

Он участвовал в чемпионате мира 1958 как запасной, но стал ключевым игроком сборной своей страны. Его первый гол, во время которого он опрокинул мяч через голову защитника и оббежал его, чтобы забросить мяч, был признан одним из лучших в истории чемпионатов мира.

Мундиаль-1966 в Англии, который выиграли хозяева, не задался для Пеле, которого к тому времени считали лучшим игроком мира. Бразилия вылетела на групповом этапе и Пеле заявил, что это был его последний чемпионат мира. Но он передумал и принял участие в Мундиале в 1970 году.

В общей сложности Пеле сыграл за сборную Бразилии 114 матчей, забил рекордные 95 голов, в том числе 77 в официальных матчах.

Пеле завершил свою карьеру 1 октября 1977 года в выставочном матче между Космосом и Сантосом перед толпой в Нью-Джерси, которая насчитывала около 77 тыс. человек. За каждый из клубов Пеле сыграл по тайму. Среди зрителей этого матча был другой видный спортсмен, икона бокса – Мухаммед Али.

За свою профессиональную карьеру Пеле забил 1 281 гол в 1 363 матчах, в том числе 1 091 гол в 1 116 играх за Сантос и 77 в 92 матчах за национальную сборную, что является мировым рекордом.

Пеле – единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу среди мужчин. ФИФА назвала его футболистом XX века вместе с аргентинцем Диего Марадоной. Также Пеле долгое время единолично оставался лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (77 голов за сборную – он делит рекорд с Неймаром).