Обнародован календарь матчей сборной Украины по футболу в 2023 году
Украинская ассоциация футбола утвердила календарь матчей мужской сборной Украины по футболу на 2023 год.
В этом году сине-желтые примут участие в квалификационном отборе на Евро-2024, где их соперниками будут команды Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты.
В расписании присутствуют только официальные поединки, в то время как информации о товарищеских матчах еще нет.
Календарь матчей сборной Украины по футболу на 2023 год:
- 26 марта. Англия – Украина
- 16 июня. Северная Македония – Украина
- 19 июня. Украина – Мальта
- 9 сентября. Украина – Англия
- 12 сентября. Италия – Украина
- 14 октября. Украина – Северная Македония
- 17 октября. Мальта – Украина
- 20 ноября. Украина – Италия
В календаре ФИФА на эти матчи выделено пять окон – по девять в марте, июне, сентябре, октябре и ноябре. В этот период часто матчи проходят через два дня на третий. Также определенное количество времени выделяется на сбор и подготовку к играм.
Напомним, в конце 2022 года ФИФА обнародовала обновленный рейтинг национальных команд, в котором Украина, несмотря на неучастие в ЧМ-2022, поднялась на одну позицию. Лидером рейтинга ФИФА остается сборная Бразилии.