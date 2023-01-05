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Обнародован календарь матчей сборной Украины по футболу в 2023 году

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Збірна України з футболу Україна - Вірменія
Фото: Getty Images

Украинская ассоциация футбола утвердила календарь матчей мужской сборной Украины по футболу на 2023 год.

В этом году сине-желтые примут участие в квалификационном отборе на Евро-2024, где их соперниками будут команды Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты.

В расписании присутствуют только официальные поединки, в то время как информации о товарищеских матчах еще нет.

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Календарь матчей сборной Украины по футболу на 2023 год:

  • 26 марта. Англия – Украина
  • 16 июня. Северная Македония – Украина
  • 19 июня. Украина – Мальта
  • 9 сентября. Украина – Англия
  • 12 сентября. Италия – Украина
  • 14 октября. Украина – Северная Македония
  • 17 октября. Мальта – Украина
  • 20 ноября. Украина – Италия

В календаре ФИФА на эти матчи выделено пять окон – по девять в марте, июне, сентябре, октябре и ноябре. В этот период часто матчи проходят через два дня на третий. Также определенное количество времени выделяется на сбор и подготовку к играм.

Напомним, в конце 2022 года ФИФА обнародовала обновленный рейтинг национальных команд, в котором Украина, несмотря на неучастие в ЧМ-2022, поднялась на одну позицию. Лидером рейтинга ФИФА остается сборная Бразилии.

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Источник: УАФ
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