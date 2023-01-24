УЕФА не будет возвращать Россию в свои соревнования и отберет право на проведение Суперкубка

Январь, 24 в 16:43

Устранения российских футбольных команд c европейских соревнований останутся в силе, поскольку до сих пор продолжается война против Украины.

Британский телеканал Sky News сообщил, что Россию также собираются лишить права проведения Суперкубка УЕФА, который должен был пройти в Казани в августе 2023 года.

В преддверии заседания исполнительного комитета УЕФА в среду руководство Российского футбольного союза (РФС) собирается провести переговоры с представителями УЕФА.

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Но по данным источника, это не значит, что дисквалификация будет снята. Пока продолжается российская агрессия против Украины, этого не произойдет.

УЕФА хочет обсудить состояние российского футбола и внутреннюю ситуацию. Однако до окончания войны вариант возвращения клубов и сборных из РФ к участию в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА не рассматривается.

В марте 2022 года сборную России исключили из плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Также российские клубы лишили права участия в еврокубковых турнирах под эгидой УЕФА, а в сентябре стало известно, что Россию не допустили к жеребьевке Евро-2024.

В октябре прошлого года УАФ решила обратиться в УЕФА и ФИФА с призывом исключить из своих рядов российский футбольный союз.