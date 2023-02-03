Латвия, Литва и Эстония призвали МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024

Февраль, 03 в 21:27

Премьер-министры трех балтийских стран, Латвии, Литвы и Эстонии, призвали Международный олимпийский комитет запретить российским и белорусским спортсменам соревноваться в Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.

Такое заявление они сделали на совместном брифинге, передает агентство Associated Press.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что спортсмены из ее страны будут бойкотировать соревнования в случае допуска к Олимпиаде российских спортсменов.

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— Я считаю, что наши усилия должны быть направлены на то, чтобы убедить других наших друзей и союзников, что участие российских и белорусских спортсменов просто неправильно, — сказала Каллас.

Латвийский премьер Кришьянис Кариньш назвал возможность участия спортсменов из стран-агрессоров “морально недопустимой”.

Олимпийский комитет Латвии также пригрозил бойкотировать соревнования в Париже, если участников из стран-агрессоров все же допустят.

Ранее о возможном бойкоте Олимпийских игр заявили в Украине. Министр спорта Вадим Гутцайт сказал, что не исключает отказа от участия в Олимпиаде-2024, если россиян и белорусов все же допустят.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что каждый третий российский спортсмен на Олимпиаде в Пекине был участником Центрального спортивного клуба армии России.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. В программе соревнований будут представлены 32 вида спорта.