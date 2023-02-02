Лютий, 02 в 1:22

Кожен третій російський спортсмен на Олімпіаді в Пекіні був учасником ЦСК армії Росії.

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

Він акцентував на неприпустимості участі спортсменів із Росії в Олімпійських іграх, оскільки значна частина з них є колишніми членами Центрального спортивного клубу (ЦСК) армії РФ.

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– У Пекіні-2022 кожен третій російський спортсмен був військовослужбовцем російської армії. Одразу після ігор росія розв’язала найбільшу війну в Європі. Вони не повинні перебувати в Парижі в жодному статусі, – написав міністр.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що збирається дослідити шляхи повернення російських і білоруських спортсменів у міжнародні змагання.

Після цього Україна, зокрема президент Володимир Зеленський, активно намагаються тиснути на МОК, щоб не дати комітету реалізувати участь в Олімпіаді 2024 року спортсменів із Росії.

Латвія вже заявила, що бойкотуватиме Олімпіаду, якщо в ній візьмуть участь російські спортсмени, навіть під нейтральним прапором. До бойкоту запропонували приєднатися і лижниці зі Швеції, якщо МОК не змінить свого рішення.