Рада обратилась в МОК с требованием запретить участие атлетов из РФ и Беларуси в Олимпиаде

Февраль, 06 в 16:43

Верховная Рада обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием запретить участие в Олимпийских играх спортсменам из стран-агрессоров России и Беларуси.

Соответствующее обращение поддержали 324 народных депутата, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

— Пока идет война, а Россия уничтожает украинский народ, участие российских и белорусских спортсменов будет выглядеть как поддержка войны и умиротворение агрессора, — написал нардеп.

Украинский парламент также обратился в парламенты мира, национальные олимпийские комитеты и международные спортивные федерации с призывом отредактировать и запретить участие спортсменов этих двух стран до завершения вооруженной агрессии против Украины.

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В конце января МОК опубликовал заявление, в котором допустил вероятность возвращения российских и белорусских атлетов в международные соревнования под нейтральным флагом.

В Украине отреагировали на такое заявление МОК и заявили о готовности бойкотировать Олимпиаду-2024. Владимир Зеленский написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону о недопущении атлетов из России и Беларуси к участию в Играх-2024 в Париже.

3 февраля премьер-министры трех балтийских стран, Латвии, Литвы и Эстонии, призвали МОК запретить российским и белорусским спортсменам соревноваться в Олимпийских играх-2024.

Источник: Алексей Гончаренко