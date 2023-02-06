Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт

Рада обратилась в МОК с требованием запретить участие атлетов из РФ и Беларуси в Олимпиаде

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Олимпийские кольца
Фото: Depositphotos

Верховная Рада обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием запретить участие в Олимпийских играх спортсменам из стран-агрессоров России и Беларуси.

Соответствующее обращение поддержали 324 народных депутата, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

— Пока идет война, а Россия уничтожает украинский народ, участие российских и белорусских спортсменов будет выглядеть как поддержка войны и умиротворение агрессора, — написал нардеп.

Украинский парламент также обратился в парламенты мира, национальные олимпийские комитеты и международные спортивные федерации с призывом отредактировать и запретить участие спортсменов этих двух стран до завершения вооруженной агрессии против Украины.

Сейчас смотрят

В конце января МОК опубликовал заявление, в котором допустил вероятность возвращения российских и белорусских атлетов в международные соревнования под нейтральным флагом.

В Украине отреагировали на такое заявление МОК и заявили о готовности бойкотировать Олимпиаду-2024. Владимир Зеленский написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону о недопущении атлетов из России и Беларуси к участию в Играх-2024 в Париже.

3 февраля премьер-министры трех балтийских стран, Латвии, Литвы и Эстонии,  призвали МОК запретить российским и белорусским спортсменам соревноваться в Олимпийских играх-2024.

Читайте
К призыву не допустить россиян к Играм-2024 могут присоединиться 40 стран – министр спорта Польши

Источник: Алексей Гончаренко

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка