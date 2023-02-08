Скандинавские страны выступили против возвращения россиян к международным соревнованиям

Олимпийские комитеты пяти скандинавских стран поддержали призыв оставить в силе запрет россиянам и белорусам участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года.

Об этом говорится в совместном заявлении Олимпийского и Паралимпийского национальных комитетов Норвегии, Швеции, Исландии, Финляндии и Дании.

— Ситуация в Украине не изменилась. Сейчас не лучшее время для рассмотрения вопроса о их возвращении, – отмечается в заявлении.

Они также осудили поиски путей для возвращения спортсменов из этих двух стран на фоне продолжающейся на территории Украины полномасштабной войны.

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Недавно Международный олимпийский комитет допустил возможность участия россиян и белорусов в Олимпиаде под нейтральным флагом.

В Украине отреагировали на такое заявление МОК и заявили о готовности бойкотировать Олимпиаду-2024.

На прошлой неделе Латвия, Литва, Эстония и Польша высказались против включения спортсменов из России и Беларуси, дисквалифицированных с соревнований после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министр иностранных дел Латвии заявил, что участие спортсменов из двух стран в 2024 году будет “неприемлемым”, а министр спорта и туризма Польши ожидает, что по меньшей мере 40 стран будут бойкотировать Олимпиаду-2024, если туда допустят россиян, что сделает само событие “бессмысленным” .

Правительство Соединенного Королевства осудило план МОК и заявило, что “мир удаляется от реальности войны”.