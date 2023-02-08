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Россия убивает людей: Зеленский и Ермак призвали не допустить спортсменов РФ на Олимпиаду-2024

Валентина Чорна, редактор ленты
Олімпійські ігри 2024
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров не допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в 2024 году.

Об этом он написал в среду, 8 февраля, в Twitter.

— На фоне продолжающейся российской агрессии и разрушительных военных преступлений МОК “изучает способы” позволить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже. Мы призываем партнеров присоединиться к нашему марафону честности, противодействовать этим усилиям и защищать Олимпийскую хартию, – написал президент.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что мир не должен повторять ошибки Берлина-1936.

— Российские спортсмены не должны быть допущены к Олимпийским играм в Париже в 2024 году. Россия убивает людей, рушит спортивную инфраструктуру. Олимпийские игры — это о мире. Россия выбрала нацизм и войну, — написал Ермак.

Напомним, что в конце января МОК опубликовал заявление, в котором допустил возвращение представителей РФ и Беларуси в международные соревнования под нейтральным флагом.

После этого в Украине заявили о готовности бойкотировать Олимпиаду-2024. Владимир Зеленский написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону о недопущении атлетов из России и Беларуси к участию в Играх-2024 в Париже.

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