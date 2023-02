Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров не допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в 2024 году.

Об этом он написал в среду, 8 февраля, в Twitter.

Against the backdrop of continued Russian aggression and devastating war crimes, the IOC is “exploring ways” to permit Russian athletes to participate in the Paris Olympics. We urge partners to join our marathon of honesty, counter these efforts, and protect the Olympic Charter. pic.twitter.com/JlFT49hO5K

Сейчас смотрят — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2023 В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что мир не должен повторять ошибки Берлина-1936. — Российские спортсмены не должны быть допущены к Олимпийским играм в Париже в 2024 году. Россия убивает людей, рушит спортивную инфраструктуру. Олимпийские игры — это о мире. Россия выбрала нацизм и войну, — написал Ермак. Напомним, что в конце января МОК опубликовал заявление, в котором допустил возвращение представителей РФ и Беларуси в международные соревнования под нейтральным флагом. После этого в Украине заявили о готовности бойкотировать Олимпиаду-2024. Владимир Зеленский написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону о недопущении атлетов из России и Беларуси к участию в Играх-2024 в Париже. Читайте Мэр Парижа выступила против российских спортсменов на Олимпиаде-2024

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter