Три сборные получили прямые путевки на ЧМ-2026 по футболу

Февраль, 15 в 13:40

Сборные Канады, США и Мексики стали первыми участниками чемпионата мира по футболу в 2026 году. Они автоматически квалифицировались на турнир как хозяева.

Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

— Согласно давней традиции, по которой все хозяева принимают участие в чемпионате мира… именно Канада, Мексика и США автоматически квалифицируются в финальный раунд турнира. Их слоты будут изъяты из общего распределения шести, назначенных для КОНКАКАФ, — говорится в сообщении.

Мундиаль в 2026 году станет первым розыгрышем в истории турнира, который одновременно примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Ранее мировое первенство совместно проводили не больше двух стран.

Сейчас смотрят

Также в ЧМ-2026 впервые примут участие 48 сборных, вместо 32 участников, как было раньше, например, как на последнем Мундиале в Катаре.

Для Канады это будет третье участие в финале чемпионата мира. Мексика в девятый раз сыграет в финале, а для США этот турнир станет 12-м в истории.

Европейский отбор на ЧМ-2026 с участием сборной Украины стартует в марте 2025 года. Всего в квалификационном турнире УЕФА примут участие 55 сборных.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, обыгравшая команду Франции в серии пенальти в финале Мундиаля-2022 в Катаре.