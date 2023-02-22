Придется осудить войну: Гутцайт озвучил допустимый вариант участия россиян в Олимпиаде

Февраль, 22 в 13:37

В Украине допускают возможность допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм-2024 в Париже, но только как беженцев.

Об этом сказал министр спорта и глава Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт в эфире телемарафона Единые новости.

– Мы стоим на позиции, чтобы их там не было. Но мы моделируем ситуацию… вариант, который предложил мой коллега, министр туризма и спорта Польши Камиль Бортничук, чтобы они выступали, например, как беженцы. Там есть определенная группа, которая выступает на Олимпийских играх в качестве беженцев, – сказал Гутцайт.

Он уточнил, что при таких условиях белорусским и российским спортсменам придется отказаться от гражданства своих стран и осудить войну России против Украины.

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— Есть только такое условие, которое я уверен, они не примут. Такой критерий возможен, если они их будут допускать. Я так вижу ситуацию, других условий я не вижу, – добавил он.

В январе Международный олимпийский комитет допустил возможность участия россиян и белорусов в Олимпиаде под нейтральным флагом.

В Украине отреагировали на такое заявление МОК и заявили о готовности бойкотировать Олимпиаду-2024. В ответ президент МОК Томас Бах призвал Украину отказаться от угроз бойкота.

10 февраля группа из 35 стран договорилась требовать от МОК отстранения атлетов из РФ и Беларуси от летних Олимпийских игр.