Легкоатлетка Магучих завоевала золото чемпионата Европы-2023

Март, 05 в 12:54

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золото в финале прыжков в высоту на чемпионате Европы-2023 в Стамбуле (Турция).

21-летняя украинка без ошибок взяла планку в 1,98 м и стала недосягаемой для ближайшей соперницы из Нидерландов Брит Верманн (1,96 м), которая довольствовалась серебром.

Третье место на соревнованиях заняла еще одна украинка Екатерина Табашник, которая остановилась на планке 1,94 м.

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В финале прыжков в высоту также выступала украинка Юлия Левченко, которая заняла пятое место. Она тоже взяла высоту 1,94 м, но для этого ей понадобилось больше попыток, чем Табашник.

Уже после победы Магучих пыталась взять высоту 2.03 метра — лучший результат сезона в мире, однако ее не взяла. Поэтому, украинка стала чемпионкой Европы с результатом 1.98 метра.

Для Магучих это второе золото с Евро — на предыдущем ЧЕ-2021 в Торуни она также стала первой. А для Табашник это первая медаль на уровне чемпионатов Европы или мира.