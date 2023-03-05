Легкоатлетка Магучіх завоювала золото чемпіонату Європи-2023

Березень, 05 в 12:54

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола золото у фіналі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2023 у Стамбулі (Туреччина).

21-річна українка без помилок взяла планку у 1,98 м та стала недосяжною для найближчої суперниці з Нідерландів Бріт Верманн (1,96 м), яка задовольнилася сріблом.

Третю сходинку на змаганнях посіла ще одна українка Катерина Табашник, яка зупинилася на планці 1,94 м.

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У фіналі стрибків у висоту також виступала українка Юлія Левченко, яка посіла п’яте місце. Вона теж взяла висоту 1,94 м, але для цього їй знадобилося більше спроб, ніж Табашник.

Вже після перемоги Магучіх намагалася взяти висоту 2.03 метра – найкращий результат сезону у світі, проте її не взяла. Тож, українка стала чемпіонкою Європи з результатом 1.98 метра.

Для Магучіх це друге золото з Євро – на попередньому ЧЄ-2021 у Торуні вона також стала першою. А для Табашник це перша медаль на рівні чемпіонатів Європи чи світу.