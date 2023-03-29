Березень, 29 в 19:59

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, як МОК планує перевіряти російських і білоруських спортсменів щодо їхньої позиції у війні Росії проти України, перш ніж допустити їх до міжнародних змагань.

Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Міжнародний олімпійський комітет створить платформи, які розглядатимуть кожного спортсмена окремо, за деякими фактами, які ми будемо надсилати. У нас вже є спортсмени (списки. – Ред.), які, так би мовити, стоять у погонах, які брали участь у заходах та змаганнях, яких РФ нагороджувала якимись медалями, грамотами, дипломами. Цю доказову базу потім розбиратимуть платформах Міжнародного олімпійського комітету. Нам потрібно й надалі працювати над тим, щоб їх відсторонювати. До Олімпійських ігор ще півтора року, – сказав міністр.

Напередодні МОК надав рекомендацію для міжнародних спортивних федерацій щодо допуску до змагань росіян і білорусів. Рекомендація стосується лише індивідуальних виступів спортсменів.

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У командних видах спорту росіяни та білоруси не участі не братимуть.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи це рішення, заявив, що МОК ризикує увійти в історію як організація, що потурає агресорам.