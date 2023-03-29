МОК рискует войти в историю как организация, потакающая агрессорам — глава МИД о решении с допуском россиян

Март, 29 в 16:20

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал решение Международного олимпийского комитета, который дал рекомендации по допуску спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям.

В авторской колонке для французского издания L’Express министр отметил, что уже более двух десятилетий Россия сидит на жесткой диете милитаризма и империализма и использует типичный для спортивных событий рост шовинистических настроений как инструмент, который мотивирует россиян проливать кровь и закладывает основу для агрессии.

— В свойственной бывшему офицеру КГБ манере Путин или использовал спортивные победы для укрепления своего политического курса, или откровенно и систематически их фальсифицировал, — отметил Кулеба.

Министр пишет, что российское вторжение в Грузию 2008 года и война против Украины не просто так совпали с Олимпийскими играми в Пекине и Сочи.

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А финальная часть ЧМ-2018 по футболу дала российской пропаганде повод поднять боевой дух накануне страшных событий. Кулеба отмечает, что полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году не случайно началось за считанные дни после завершения Олимпиады в Пекине.

— Те, кто не видит в этих событиях очевидной взаимосвязи, просто выбрали быть слепыми, — добавляет он.

Кулеба подчеркивает, что в течение предыдущих двух десятилетий мир увидел немало грязных методов России, среди которых допинг и подкуп международных спортивных чиновников.

— Для Путина спорт является лишь очередным инструментом создания “прекрасного нового мира”, мира без правил. В нем Россия должна всегда побеждать — то ли благодаря допингу, то ли благодаря коррупции, войне или за счет неописуемых страданий соседних стран. Как любой диктатор, Путин считает, что существует только одно право: право силы. Все остальное — честность, вежливость и прозрачность — диктаторы считают просто шарадой.

По словам министра, слишком долго мир был готов закрывать глаза на такое поведение. Но сейчас Россия уже не побеждает.

— Сейчас Россия, будто наркоман, нуждается в новой дозе и рассчитывает получить ее от МОК, который, похоже, имеет какую-то загадочную историческую слабость к диктаторам. Стремление МОК разрешить участие россиян и белорусов в Олимпийских играх под нейтральным флагом является позорным намерением коллаборации с очередным геноцидным режимом.

Кулеба добавил, что МОК стремится закрыть глаза на преступления и позволить российскому диктатору использовать спорт ради пропаганды, как это сделал Гитлер в 1936 году.

— “Спорт вне политики”, говорят сторонники участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Они предпочитают не замечать тот факт, что большинство этих спортсменов являются действующими военнослужащими. Например, 45 из 71 медали, которые завоевала российская команда на Олимпийских играх в Токио, получили члены Центрального спортивного клуба российской армии. То есть действующие российские солдаты. Сами россияне этого никогда не скрывали, они гордятся этим. В России спорт, государственная пропаганда и армия неразделимы, — отмечает министр.

Он отмечает, что Путин уже внес политику в спорт, а еще в военные преступления. Международный уголовный суд официально выдал ордер на его арест за военное преступление — похищение украинских детей. Это решение невозможно отменить, подчеркнул Кулеба.

Глава МИД еще раз подчеркнул, что участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже или любом другом международном спортивном соревновании недопустимо.

В заключение министр выразил сожаление, что МОК систематически не может найти в себе силы встать на защиту принципов Олимпийской хартии и рискует войти в историю как организация, которая потакает агрессорам и прокладывает путь к миру без правил. Он добавил, что сейчас мы не в 1936 году и Украина не соглашается и никогда не согласится с такой позорной политикой.