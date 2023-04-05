Был единственным кандидатом: Чеферина переизбрали президентом УЕФА

Апрель, 05 в 14:57

Александера Чеферина переизбрали на должность президента Европейского футбольного союза (УЕФА) еще на один срок, до 2027 года.

Как сообщила пресс-служба УЕФА, это произошло в Лиссабоне во время 47-го Конгресса организации.

В голосовании 2023 года Чеферин был единственной кандидатурой на выборах — он был переизбран автоматически при отсутствии других претендентов на должность. В своей речи Чеферин поблагодарил делегатов за поддержку.

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— Это большая честь, но главное — это большая ответственность перед… футболом. Я сделаю все возможное, чтобы не разочаровать, — сказал Чеферин.

55-летний словенец возглавляет континентальный руководящий орган с 2016 года, когда заменил на посту француза Мишеля Платини. Впоследствии он был переизбран в 2019 году, когда он также был единственным кандидатом на выборах.

В середине марта 2023 года действующего президента ФИФА Джанни Инфантино переизбрали на еще один срок до 2027 года. Инфантино был единственным кандидатом, а выборы состоялись 16 марта в столице Руанды — городе Кигали.