Хейни толкнул Ломаченко во время битвы взглядов: американца ждет наказание

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни толкнул украинца Василия Ломаченко во время заключительной битвы взглядов накануне боя в Лас-Вегасе, который состоится в ночь на 21 мая.

Когда боксеры встретились лицом к лицу, американец что-то говорил Василию, после чего сильно толкнул его в грудь и покинул сцену.

CHAOS! DEVIN HANEY JUST LAUNCHED LOMACHENKO ACROSS THE STAGE!#HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/MTbprXmP0p — Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2023

Зрители, присутствующие на медиамероприятии, освистали Хейни за такое поведение.

Перед битвой взглядов состоялось также взвешивание. Оба боксера уложились в лимит легкого веса. Хэйни показал 61,1 кг, а Ломаченко — 61,2 кг.

По данным ESPN, Хэйни ждет наказание за толчок. Атлетическая комиссия штата Невада планирует подать жалобу в свою прокуратуру для проведения дисциплинарного слушания.

Вероятнее всего, Хэйни, который должен гарантированно получить за бой $4 млн, ждет штраф.

Комиссия также потребовала повторного медицинского обследования для Ломаченко, чтобы подтвердить его готовность к поединку.

Напомним, на кону боя будут стоять чемпионские пояса, которыми владеет американец. Факты ICTV рассказывали, где можно бесплатно посмотреть бой Ломаченко — Хейни в Украине.

Источник : ESPN

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