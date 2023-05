Хейни толкнул Ломаченко во время битвы взглядов: американца ждет наказание

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни толкнул украинца Василия Ломаченко во время заключительной битвы взглядов накануне боя в Лас-Вегасе, который состоится в ночь на 21 мая.

Когда боксеры встретились лицом к лицу, американец что-то говорил Василию, после чего сильно толкнул его в грудь и покинул сцену.

CHAOS! DEVIN HANEY JUST LAUNCHED LOMACHENKO ACROSS THE STAGE!#HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/MTbprXmP0p

— Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2023