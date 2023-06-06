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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

На Ролан Гаррос освистали Свитолину за отказ пожать руку Соболенко — реакция Элины

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина не пожала руку белоруске Арине Соболенко после поражения в четвертьфинале Ролан Гаррос со счетом 4:6, 4:6.

После матча белорусская теннисистка, выступающая под нейтральным флагом, демонстративно ждала украинку у сетки, но Элина ее проигнорировала. Свитолина пожала руку судье на вышке и пошла собирать вещи.

После этого трибуны начали освистывать действия Элины.

На пресс-конференции после игры Свитолина сказала, что не собирается продавать свою страну ради симпатий людей.

— Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки. Мне кажется, что я достаточно четко выражала свою позицию. Накалила ли она этим ситуацию на трибунах? К сожалению, думаю, что да, — сказала Свитолина.

Она добавила, что не собирается всем нравиться, имеет свою позицию и придерживается ее.

В первом круге Ролан Гаррос другая украинка Марта Костюк тоже не подала руки Сабаленко. От трибун последовала аналогичная реакция со свистом в сторону нашей теннисистки.

Элина Свитолина, Ролан Гаррос, Теннис
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