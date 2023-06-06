На Ролан Гаррос освистали Свитолину за отказ пожать руку Соболенко — реакция Элины

Украинская теннисистка Элина Свитолина не пожала руку белоруске Арине Соболенко после поражения в четвертьфинале Ролан Гаррос со счетом 4:6, 4:6.

После матча белорусская теннисистка, выступающая под нейтральным флагом, демонстративно ждала украинку у сетки, но Элина ее проигнорировала. Свитолина пожала руку судье на вышке и пошла собирать вещи.

После этого трибуны начали освистывать действия Элины.

Aryna Sabalenka gets the better of Elina Svitolina to advance to the French Open semi-finals! The two do not share a handshake at the net #RolandGarros pic.twitter.com/OR0SLzLJwZ — Eurosport (@eurosport) June 6, 2023

На пресс-конференции после игры Свитолина сказала, что не собирается продавать свою страну ради симпатий людей.

— Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки. Мне кажется, что я достаточно четко выражала свою позицию. Накалила ли она этим ситуацию на трибунах? К сожалению, думаю, что да, — сказала Свитолина.

Она добавила, что не собирается всем нравиться, имеет свою позицию и придерживается ее.

В первом круге Ролан Гаррос другая украинка Марта Костюк тоже не подала руки Сабаленко. От трибун последовала аналогичная реакция со свистом в сторону нашей теннисистки.

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