На Ролан Гаррос освистали Свитолину за отказ пожать руку Соболенко — реакция Элины

Украинская теннисистка Элина Свитолина не пожала руку белоруске Арине Соболенко после поражения в четвертьфинале Ролан Гаррос со счетом 4:6, 4:6.

После матча белорусская теннисистка, выступающая под нейтральным флагом, демонстративно ждала украинку у сетки, но Элина ее проигнорировала. Свитолина пожала руку судье на вышке и пошла собирать вещи.

После этого трибуны начали освистывать действия Элины.

Aryna Sabalenka gets the better of Elina Svitolina to advance to the French Open semi-finals!

The two do not share a handshake at the net #RolandGarros pic.twitter.com/OR0SLzLJwZ

— Eurosport (@eurosport) June 6, 2023